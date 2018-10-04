HABER

Hasta yakınları, doktoru dövdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

DOKTORA SALDIRI KAMERADA Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü Başhekimlik binası önünde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof.

Hasta yakınları, doktoru dövdü (2)

DOKTORA SALDIRI KAMERADA
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü Başhekimlik binası önünde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu'na hasta yakınlarının saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınları, Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu'nu üzerine yürüyüp, yumrukluyor.
Olayla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, "Saat 08.50 sıralarında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girerken, hasta giriş kapısı dışında yakının kaybı nedenli ağıt yakan iki kadın ve yanındakilere yaklaştım. 'Merhaba, ben hastanede çalışan bir doktorum. Başınız sağ olsun, acınızı anlıyorum. Ancak burası, hastası ameliyatta veya yoğun bakımda olan çok sayıda hasta yakınının bekleme alanıdır' deyip, sonra bayanların yakınındaki kişiye, 'Beyefendi, bayanları buradan uzaklaştırabilir misiniz, burası çok hassas bir yerdir' dedim. Daha sonra hastaneye doğru yürürken, ölenin yakınların tarafından 'Ulan burada da ağlayamayacak mıyız' söylemleriyle 8-10 hasta yakınının bana karşı topluca linç girişimine maruz kaldım. Ben bu sırada 'Doktorum, yanlış anladınız' dememe rağmen, ölen hasta yakınlarının saldırısı devam etti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi esnasında, grubun elinden kurtuldum. Daha sonra hastane içine kaçarak kurtuldum" diye konuştu.
Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Sebebi ne olursa olsun şiddet olaylarını kabul etmemiz mümkün değildir. Prof. Dr. Cevrioğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddet olaylarının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hasta yakınları, doktoru dövdü (2)Hasta yakınları, doktoru dövdü (2)

PARTNER28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar
Bursa'da sahte engelli raporu çetesine 4 tutuklamaBursa'da sahte engelli raporu çetesine 4 tutuklama
'VIP dinleme' davası sanığı, firari eski polis müdürü tutuklandı'VIP dinleme' davası sanığı, firari eski polis müdürü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.