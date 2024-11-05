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Hasta yakınları tomografi cihazının bozuk olmasına sinirlendi... Doktora ve güvenlik görevlisine saldırdı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.11.2024 16:08
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İnşaatta çalışan bir işçi, yüksekten düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak, tomografi cihazının bozuk olması nedeniyle ultrasona yönlendirilen işçinin yakınları, tedavi sürecine müdahale ederek doktora saldırdı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayında, güvenlik görevlilerine de fiziki saldırılar gerçekleşti. Polis, saldırganları gözaltına alırken sağlıkçılar, artan şiddet olaylarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Hasta yakınları tomografi cihazının bozuk olmasına sinirlendi... Doktora ve güvenlik görevlisine saldırdı!

Sağlık çalışanına şiddet haberi her geçen gün artarken bu kez Ankara'da bir facia yaşandı.

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SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Görüntüler, X hesabında 'DahiliyeDoktoru' hesabından "bir meslektaşım saldırıya uğramış…" notuyla paylaşıldı.

Halk TV'nin haberine göre, Ankara Gölbaşı'nda bir işçi inşaatta çalışırken yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşları tarafından hemen Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, iddiaya göre tomografi cihazının bozuk olması sebebiyle ultrasona yönlendirildi.

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SANDALYEYLE SALDIRDI

İşçi yakınları iddiaya göre, bir an önce hastalarına bakılmasını isteyerek doktora saldırdı. Hasta yakınlarının araya girmeye çalışan güvenlik güçlerini de yumruklayarak hastanedeki yazıcı, sandalye gibi eşyalarla darp ettiği görüldü.

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GÖZ ALTINA ALINDILAR

Hastane savaş alanına dönerken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldıkları için isyan eden sağlıkçılar yetkililere gerekli önlemleri alması için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi şiddet İnşaat sağlık çalışanı
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