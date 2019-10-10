Hasta yakınlarına "Çocuğum Özel Kampı" ile yol gösterilecek

İSTANBUL (AA) - Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı'nın önderliğinde hayata geçirilen "Çocuğum Özel Kampı" projesiyle, zihinsel ya da bedensel engeli bulunan, kronik hastalıklarla ya da kanserle mücadele eden çocuklara sahip hasta yakınlarının ruh ve beden sağlıklarını dengede tutabilmeleri için yol gösterilecek.

Zihinsel ya da bedensel engelli çocukların bakımını sağlayan ailelere doğru desteğin tedaviye olumlu etkilerinin de uygulamalarla öğretileceği proje, bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla basına tanıtıldı.

Toplantıya, proje kurucuları Prof. Dr. Yağcı ile kendileri de özel çocuklara sahip olan Ruhsal Gelişim Uzmanı Saba Deniz Uzun ve Yoga Uzmanı Ela Şeker katıldı.

Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, "Zihinsel ya da bedensel engeli olan veya kanser gibi ağır süreçlerden geçen çocukları bulunan hasta yakınlarının ruh ve beden sağlıklarını korumalarına, dengelemelerine, hastalıkla mücadele ederken duygu durumlarını kontrol altında tutabilmelerine destek olmak üzere projelendirilen Çocuğum Özel Kampı, hasta yakınlarına profesyonel yol haritası çizerek, uygulamalarla yol gösterecek." diye konuştu.