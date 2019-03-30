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Hasta yakınlarından doktor ve yanındaki öğretmene darp

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

İzmir’de hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen bir doktor ile onu korumak isteyen bir öğretmen yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü.

İzmir’de hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen bir doktor ile onu korumak isteyen bir öğretmen yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü. Olayda doktorun burnu kırılırken, öğretmenin ise kafatasında zedelenme meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.00 sıralarında, Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Fakat Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, doktorun odasından çıktı.
Kısa bir süre sonra B.K.’nın kocası sağlık merkezine gelerek doktora yumruklar savurarak saldırdı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Dr. Yoğurtçuoğlu’na yeniden saldırdı. Olay esnasında Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken, doktor eşi Elif Çağlayan Türk’ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk de kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak kalabalık grup Öğretmen Türk’e de saldırdı. Başına darbe alan öğretmenin kafatasında zedelenme oluştu. Olayı gören çevre esnafı ise hemen öfkeli kalabalığı dağıttı.

4 kişi gözaltına alındı
Dr. Yoğurtçuoğlu ve Öğretmen Ali Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk’ün de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri yapıldı.

"Hepimizi darp ettiler"
Yaşadığı darp olayını anlatan Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, kocası için ilaç yazdırmak isteyen bir hastaya bunun usulsüz olduğunu söylemesiyle olayın başladığını ifade ederek, "Kocası geldi ve ileri geri konuşmaya başladı. Ardından da saldırdı. Kendisini gönderdik ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darp ettiler" diye konuştu.

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