Hasta yakınlarının çantasını çalarken suçüstü yakalandı

Hırsızlık olayı, saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin pandemi servisinde yatan hasta yakınları için oluşturulan bekleme salonundan art arda çantalar çalındı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden eşgali tespit edilen şüpheli bu sabah yeniden geldiği hastanede bir hasta yakınının çantasını çaldığı anda yakalandı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Kemal P. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin soruşturması devam ediyor.

(DHA)

