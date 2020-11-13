HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hasta yakınlarının çantasını çalarken suçüstü yakalandı

Hasta yakınlarının çantasını çalarken suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adana'da hastanenin pandemi servisinde tedavi gören hasta yakınları için ayrılan bekleme salonundan çanta çalan Kemal P. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı, saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin pandemi servisinde yatan hasta yakınları için oluşturulan bekleme salonundan art arda çantalar çalındı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden eşgali tespit edilen şüpheli bu sabah yeniden geldiği hastanede bir hasta yakınının çantasını çaldığı anda yakalandı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Kemal P. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Koronavirüsü yenen doktor: Hayata pozitif bakan bir insandım, ilk kez ölüm korkusu yaşadımKoronavirüsü yenen doktor: Hayata pozitif bakan bir insandım, ilk kez ölüm korkusu yaşadım

Polisin soruşturması devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar varVan'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Şarkıcı Gülşen'den bikinili ayna pozu!
Şarkıcı Gülşen'den bikinili ayna pozu!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!
Küçükçekmece'deki parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!
Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün
Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün
Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 12 Kasım 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer koronavirüse yakalandı
CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.