Hasta yakınlarının cep telefonlarını çalan hırsız kameradan yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan bir hastanede hasta yakınlarının dinlendikleri sırada bir şüpheli iki farklı cep telefonu çaldı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Asayis Şube Müdürlüğü, Yakesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirenin A.E., (28) isimli şahıs olduğunu tespit etti.
Yapılan arama çalışmaları sonrasında şüpheli şahıs Erenler ilçesinde bulunan bir inşaat halindeki binada uyuşturucu madde ile yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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