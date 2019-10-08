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Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

KONYA'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen 3 kişi, doktor Mustafa Öztürk'e tekme tokat saldırdı.

Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- KONYA'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen 3 kişi, doktor Mustafa Öztürk'e tekme tokat saldırdı. Doktorun sol ayağında kırıklar meydana gelirken, saldırganlardan 2'si gözaltına alındı, 1'i kaçtı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç., E.Ç. ve A.Ç., acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınıp, tedaviye alınmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada 3 kişi, doktor Mustafa Öztürk'e saldırdı. Tekme ve yumruk darbeleriyle dövülen Öztürk'ün sol ayağında kırıklar oluştu. Polisin müdahale ettiği olayda saldırganlardan A.Ç. ve A.Ç., gözaltına alındı. E.Ç. ise kaçtı. 2 şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilirken, polis kaçan E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Sağlık görevlilerine uygulanan şiddetin sona ermesini isteyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ''Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum''dedi.
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