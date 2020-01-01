Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı

Yangın merdiveninin olduğu bölümden hastaneye giren hasta yakınlarıyla ziyaret saati olmadığı için kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, 26 Aralık Perşembe akşam saatlerinde yoğun bakımdaki babasını görmeye gelen hasta yakını Mahri Z. ve arkadaşı Mehmet D, hastanenin bahçesine bariyerin olduğu bölümden bulundukları ticari araçla kaldırıma çıkarak girdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret saati dışında yoğun bakımdaki babasını görmek için yangın merdiveninden giren bıçaklı kişi ve arkadaşıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

- "Ayağımı ısırdı"

Hastanenin güvenlik hizmetleri sorumlusu Gökhan Özyumuşak, AA muhabirine, yoğun bakımında görevli arkadaşlarının telsizden destek istediğini belirterek, girişin yasak olduğu alana giren iki kişiyi çıkarmak için ricada bulunduklarını ancak direndiklerini söyledi.

Bağırarak konuşan kişilerden ricada bulunduğunu ifade eden Özyumuşak, şunları dile getirdi:

"Diğer hastalar da etkilendi çünkü burası kritik bir yer. Şahısları kollarından tutup dışarı davet ettik ama yine direndiler. Tam kapıdan dışarı çıkartırken biri cebinden bıçak çıkarttı. Öldürme kastıyla bize saldırdı. Birkaç arkadaşımızı bıçakla yaraladı. Bir tanesi kalçasından, bir tanesi de alnından yaralandı. Daha sonra bana döndü. Kendisine yaptığının yanlış olduğunu, bıçağı bırakması gerektiğini söyledim. İlk savurduğu zaman kendimi biraz geriye attım ama alnımda bir iz oluştu.

Daha sonra bir daha bıçakla üzerime hamle yapınca elimle tuttum, o arada iki parmağımda kesik oluştu."