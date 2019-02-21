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Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da motosikletiyle çarptığı TIR’ın altında kalan ve itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Doğan (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da motosikletiyle çarptığı TIR’ın altında kalan ve itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Doğan (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Fırında çalışan Ali Doğan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan bir arkadaşının ziyaretinden döndüğü sırada, 63 HA 276 plakalı motosiklet ile Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 73 HA 393 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, Doğan TIR’ın altında kaldı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğan, itfaiyenin uzun uğraşlarının ardından kurtarılarak, Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ali Doğan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Doğan'ın cansız bedeni, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. TIR sürücüsü Mehmet Yılmaz ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ali Doğan'ın Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören arkadaşını ziyaret sonrası geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı aynı hastanede ölmesi yakınlarını yasa boğdu.
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Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldüHasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü

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