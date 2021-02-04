HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

04.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Kocaeli Gölcük'te koronavirüse yakalanan 90 yaşındaki H.E.'ye hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin testi pozitif çıktı. Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz” dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki H.E. koronavirüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi. H.E.'nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında koronavirüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin başarılı olabilmesi için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için bu durumu örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Öyle bir örnek bugün geldi. Bir yaşlı büyüğümüze, ziyarete giden bütün aile fertlerinden 30’un üzerindeki kişinin koronavirüs testleri maalesef pozitif çıktı. Dolayısıyla, bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz. İletişim araçlarımızla görüşmeliyiz. Sevgimizi ya da hasretimizi başka türlü gösterebiliriz. Okullar kapalı, kafeler kapalı, restoranlar kapalı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Eğer biz gündüzleri sorumlu şekilde davranmazsak bu tedbirlerin büyük oranda boşa çıkacağını üzülerek görmekteyiz. Onun için kesinlikle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte açıklama...Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte açıklama...
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Yapılan iğne hayatını kararttı

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Yapılan iğne hayatını kararttı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzadı? 2021 cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte açıklama...

Van'daki çığ faciasının kahraman operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum

Van'daki çığ faciasının kahraman operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum

Van'da yürek burkan olay: Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

Yürek burkan olay: Günlerdir başlarından ayrılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.