HABER

Hastadan doktor ile hastane çalışanına dayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:19 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.A., muayene olduğu hastanede çektirdiği röntgen filmini göstermek için Dr.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.A., muayene olduğu hastanede çektirdiği röntgen filmini göstermek için Dr. Şakir Alper Cansever'in odasına girdi. M.A., başka hastayı muayene eden ve dışarıda beklemesini söyleyen Cansever ile hastanenin idari çalışanını dövdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A., adliyeye sevk edildi.
Tarsus'taki 70. Yıl Devlet Hastanesi'nde görevli olan ortopedi uzmanı Dr. Şakir Alper Cansever, 17 Aralık'ta hastaneye başvuran M.A.'yı muayene etti. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ağrıları olduğunu söyleyen M.A., Cansever tarafından röntgene gönderildi. M.A., röntgen çektirmeye giderken, Cansever de kapı önünde bekleyen diğer hastalarını içeri almaya başladı. Bir süre sonra röntgen filmiyle gelen M.A., Cansever'in başka hastayı muayenesi sırasında, izin almadan odasına girdi. Cansever, M.A.'dan, içeride hastası olduğunu söyleyip, dışarıda beklemesini istedi. Bunun üzerine M.A., doktor Cansever ile ona yardımcı olan idari personelden Hatice Çakar'ı dövdü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası hastane görevlileri, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.A., adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KINAMA
Olayın ardından sağlık çalışanları, hastane önünde bir araya gelerek, saldırıyı kınadı. 70. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Emre Sadık Direk, "Görevi başındaki hekimimiz hastasını muayene etmekteyken, içerideki hastanın da haklarını hiçe sayarak, muayene odasına giren şahıs, hekimimizin uyarısı üzerine şiddete başvurarak, hekimimiz ile görevli personelimizi darbetmiştir. Olay üzerine kolluk güçlerine haber verilmiş, 'beyaz kod' işlemi başlatılmıştır. Şahıs cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir. Sağlık çalışanları olarak bizler, günün 24 saati hiç ara vermeden, ailelerimizden fedakarlık ederek hastanemizde, aile sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde, ihtiyaç duyulan her yerde ve en sıkıntılı anlarda halkımıza hizmet veriyoruz. Şifa veren ellere vefa bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olayProf. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay
Türkiye’de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulunduTürkiye’de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Saldırı FETÖ elebaşının iade sürecini engellemek için yapıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hatay Amanoslar'da terör örgütü PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.