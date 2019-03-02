Hastalanan erkek zeybeğin yerini kadın zeybek dolduruyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da, Belediye Halk Dansları Topluluğu'nca düzenlenen Halk Dansları Şöleni'nde sergilenen "Zeybek" oyununda, gruptaki bir erkeğin hasta olup ayrılması dolayısıyla, eksiklik makyaj yapılarak erkek kılığına sokulan bir kadın oyuncuyla gideriliyor.

Erkek Zeybek grubunun yeni üyesi Karan, gösterilere bu şekilde devam ediyor.

- "Çok şaşırdım ve ilginç bir durum oldu"

Seyircilerin, bıyık ve kaş makyajıyla kadının varlığını fark etmediği gösteride yer alan Gülcan Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda zaman zaman hastalık veya başka sebeplerle gelemeyen erkeklerin yerine eksikliği tamamladığını söyledi.

Karan, "Ben çalışmalarda sadece eksik kişinin boşluğunu doldurmak için öylesine zeybek grubunda yer alıyordum. Gösteri günü geldiğinde bir arkadaşımız rahatsızlanmış ve hocamız 'Gülcan Hanım, sen de Zeybek ekibiyle çıkacaksın. Ona göre hazırlığını yaparsın.' dedi. Ben de çok şaşırdım ve ilginç bir durum oldu. Zaten çalışmalarda eksik arkadaşların yerini tamamlarken oyunu da tamamen öğrenmiştim." diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır halk oyunları çalışmalarına katıldığını ve birçok kez gösterilerde bulunduğunu aktaran Karan, "Şimdiye kadar tüm gösterilerde doğal olarak kadınların yer aldığı gösterilere çıktım. İlk defa makyaj yapıp erkek kılığına girerek bir erkek oyunu oynuyorum ve sahneye çıkıyorum. Arkadaşlar da şaşkın ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.