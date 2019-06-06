Hastalanmak istemiyorsanız bu besinleri hiç düşünmeden çöpe atın

Zaman kazanayım derken sağlığınızı tehlikeye atmayın. Onun yerine biraz daha zaman ve zahmet harcayıp hem daha lezzetli beslenebilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte uzak durmanız gereken 8 besin;
Tavuk nugget
Pratik ve lezzetli olması sizi tavuk nugget yemeye alıştırmış olan iki önemli faktördür ancak içeriğindeki koruyucu maddeler yüksek orandadır. Aynı zamanda yağ ve tuz oranı da epey fazladır.
Gazlı içecekler
Gazlı içeceklerin zararlarına hepimiz hakimiz ama birçok insan içindeki maddeleri bilmeden tüketebiliyor. Gazlı içecekler sağlığımızı tehlikeye atan yüksek fruktozlu mısır şurubu içermektedir.
Sosisli sandviçler
İşlem görmüş etlerin neredeyse hepsi sağlığımızı tehdit eder. Sosisin içinde büyük oranda katkı maddeleri vardır. Bu maddelerin yanı sıra koruyucu ve tatlandırıcı da içerirler. Aslında yediğiniz şeyin et ile hiçbir alakası yoktur.
Burgerler
Besin değeri oldukça düşüktür. Tüketilen etlerde onlarca yapay katkı maddeleri bulunur. Düzenli tüketildiğinde diyabet riskini artırır.
Patates kızartması
Diyabete ve obeziteye neden olabilir. Bu yüzden sık tüketmemek en iyisidir. Patates yemek istiyorsanız fırında pişirmek en mantıklı pişirme yöntemidir.
Konserve domatesler
Konserveler, toksik bir kimyasal olan BPA içerir. Bu kimyasal madde ise nörolojik sorunlara neden olabilir, üreme sorunlarına yol açabilir. Üstelik bu ürünleri tüketmek zehirlenme riski taşır.
Çiğ yumurta
Yumurtayı çiğ olarak tüketmek gastrointestinal enfeksiyonlara sebep olan salmonella bakterisini içerir. Sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eden bu bakteriyi vücuda almamak için yumurtayı çiğ bir şekilde tüketmemelisiniz.
Margarin
Yüksek oranda trans yağ içeren margarin, obezite, kalp rahatsızlığı, iskelet yapısında bozulma ve birçok cilt problemine neden olabilir. Margarin eritildiğinde vücut için toksik moleküller olan radikalleri serbest bırakır. Hiçbir şekilde yemeklerinizde kullanmamalısınız. Alternatif olarak tereyağını tercih edebilirsiniz.
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