Hastalanmak istemiyorsanız bu besinleri hiç düşünmeden çöpe atın

Zaman kazanayım derken sağlığınızı tehlikeye atmayın. Onun yerine biraz daha zaman ve zahmet harcayıp hem daha lezzetli beslenebilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte uzak durmanız gereken 8 besin;

Tavuk nugget

Pratik ve lezzetli olması sizi tavuk nugget yemeye alıştırmış olan iki önemli faktördür ancak içeriğindeki koruyucu maddeler yüksek orandadır. Aynı zamanda yağ ve tuz oranı da epey fazladır.

Gazlı içecekler

Gazlı içeceklerin zararlarına hepimiz hakimiz ama birçok insan içindeki maddeleri bilmeden tüketebiliyor. Gazlı içecekler sağlığımızı tehlikeye atan yüksek fruktozlu mısır şurubu içermektedir.

Sosisli sandviçler

İşlem görmüş etlerin neredeyse hepsi sağlığımızı tehdit eder. Sosisin içinde büyük oranda katkı maddeleri vardır. Bu maddelerin yanı sıra koruyucu ve tatlandırıcı da içerirler. Aslında yediğiniz şeyin et ile hiçbir alakası yoktur.

Burgerler

Besin değeri oldukça düşüktür. Tüketilen etlerde onlarca yapay katkı maddeleri bulunur. Düzenli tüketildiğinde diyabet riskini artırır.