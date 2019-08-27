HABER

Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti.

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.
Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan alışveriş sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.

105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti 105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti
Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 
İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldıİki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Kuzenler arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Kuzenler arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.