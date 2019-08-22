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Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopterle getirilen hastalar, 1 buçuk dakika içinde tedavi edilecekleri alanlara ulaştırılıyorlar.Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ankara Şehir Hastanesi heliportunun ruhsat işlemleri tamamlandı.

Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor

Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopterle getirilen hastalar, 1 buçuk dakika içinde tedavi edilecekleri alanlara ulaştırılıyorlar.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ankara Şehir Hastanesi heliportunun ruhsat işlemleri tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ilk ambulans helikopter acil servis üzerinde bulunan heliporta iniş yaptı. Jenerik senaryo gereği ambulans ile acil servis üzerindeki heliporta getirilen hasta, sedye ile alınarak yine acil servis üzerinde bulunan asansörle 1 buçuk dakika içinde ilgili birime gönderildi.
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, 2 bin 400 metrekarelik heliportun kullanıma hazır olduğunu belirterek, “Bugünden itibaren acil servisimizin hemen üzerinde bulunan bu heliport
üzerinden hastalarımız hastanemize nakledilebilecekler. Burası iki helikopterin aynı anda inebileceği bir heliport” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 17 tane ambulans helikopterleri bulunduğunu söyleyen Surel, geçtiğimiz 6 ayda Bakanlık tarafından ücretsiz olarak 624 hastanın bu ambulans helikopterlerle hastaneye taşındığını kaydetti.

Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor

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