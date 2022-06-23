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Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Meme kanseri geceleri daha çok yayılıyor

23.06.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri hakkında yapılan çalışmanın sonuçları yayımlandı. Bilim insanları meme kanseri hücrelerinin gece boyunca daha agresif ilerlediği konusunda uyarıda bulundu. Meme kanserine neden olan kanserli hücrelerin uyurken başka bir kütle oluşturmak için daha agresif hareket ettiği ortaya çıktı. İsviçreli akademisyenler, geceleri numune alınırsa meme kanserini daha hızlı teşhis edebileceklerini söyledi.

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Meme kanseri geceleri daha çok yayılıyor

Meme kanserinin, geceleri hasta uyurken daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı.

Tümörler, kötü huylu hücreler başka bir kitle oluşturmak için ilk oluştukları yerden ayrıldıklarında, metastaz yapmışlarsa ölümcül risk de artmış oluyor. Şimdiye kadar bilim adamları, kanserleri genellikle tedavi edilemez hale getiren öldürücü sürecin gün boyunca sürekli meydana geldiğini varsaymışlardı.

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HASTALAR UYUYUNCA TÜMÖRLER UYANIYOR

Ancak yeni kanıtlar, bunun daha çok gece meydana geldiğini ortaya çıkardı. İsviçreli akademisyenler, tümörlerin hastalar uyurken 'uyandığına' inanıyorlar. Geceleri tümör oluşturan kanser hücreleri de daha hızlı bölünebiliyor ve gün içinde salınan hücrelere kıyasla metastaz oluşturma potansiyellerini artırıyor.

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Uyku düzenimizi belirleyen hormon olan yüksek melatonin seviyelerinin buna neden olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, özellikle meme kanseriyle ilgili ortaya çıkan bulguların diğer tümör türlerinde de aynı şekilde işlediğine inanıyor.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Nicola Aceto, “Bizim görüşümüze göre bu bulgular, sağlık profesyonellerinin biyopsi yaptıkları zamanı sistematik olarak kaydetmeleri gerektiğini gösterebilir” dedi.

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MEME KANSERİ

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, meme kanseri en yaygın kanserlerden biridir ve her yıl dünya çapında 2,3 milyon kişi hastalığa yakalanmaktadır. Erken teşhis edilirse meme kanseri tedavisi genellikle olumlu sonuçlanır.


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Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri
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