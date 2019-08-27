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Hastalara el değmeden ilaç hazırlama dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yerli olarak yapılan ve Medical Park Elazığ Hastanesi’ne kurulan cihazla, kemoterapi ilaçları 4 ayrı güvenlik kontrolünden geçerek el değmeden hazırlanmaya başladı.Gelişen teknolojiden yararlanan Medical Park Elazığ Hastanesi, onkoloji biriminde kemoterapi ilaçlarını hazırlamak için tam otomatik ilaç hazırlama cihazını devreye soktu.

Hastalara el değmeden ilaç hazırlama dönemi

Yerli olarak yapılan ve Medical Park Elazığ Hastanesi’ne kurulan cihazla, kemoterapi ilaçları 4 ayrı güvenlik kontrolünden geçerek el değmeden hazırlanmaya başladı.
Gelişen teknolojiden yararlanan Medical Park Elazığ Hastanesi, onkoloji biriminde kemoterapi ilaçlarını hazırlamak için tam otomatik ilaç hazırlama cihazını devreye soktu. Yerli olarak üretilen ve kurulumu tamamlanan cihazın hizmete girmesiyle ilaçlar el değmeden 4 ayrı güvenlik kontrolünden geçtikten sonra hastaya ulaşıyor. Tam otomatik cihazla aynı zamanda tasarruf yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığı belirtildi.
Kurulan yeni sistemle hastalara daha iyi hizmet vermek için gayret ettiklerini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Yıldız, “Yeni sistem sayesinde hem iyi bir hekim yaklaşımı hem iyi bir hemşirelik hizmeti hem de ilacın çok uygun ve düzgün hazırlanması sağlanmış olacaktır. Bu tam otomatik sistem sayesinde, kliniğimizde bundan sonra çift kontrollü ilaçları hazırlama gibi bir hizmet sunacak. Elazığ’da ilk kez hizmet verecek olan bu sistem hastalarımıza ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

4 güvenlik kontrolünden geçiyor
Bölgede kanser hastaları için en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını dile getiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Süleyman Erdoğdu ise, “İlaç hazırlama ünitesinde bir yenilik yapmayı düşündük ve merkezimize tam otomatik cihaz kurdurduk. Bu cihazın hem hastalar için hem merkezimiz için çok iyi artılarının olacağını düşünüyoruz. Doğru hastaya doğru ilacı vermek konusunda dört güvenlik kontrolünden geçtikten sonra ilaç tedavisi hastanın kendisine ulaşmakta ve başlamaktadır. Bu cihazın ilklerden olduğunu düşünüyoruz. Hem ünitemiz hem de hastalarımız için büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kanser hastalarımızın tedavi ve teşhiste her dönem yanındayız” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli bir ürün yaptık”
Kurulan sistem sayesinde ilaç hazırlama maliyetlerinin ciddi oranda düştüğünü vurgulayan Sağlık Teknolojileri Anadolu Bölge Müdürü Bora Fırat, "Cihazlarımız doğru dozda, doğru ilacı doğru zamanda doğru hastaya vermesini sağlıyor. Artan ilaçların hem kamu hem hastane hem de bir sonraki hastalara kullanma anlamında faydasını gösterdik. Yerli ve milli bir ürün yaptık. Daha hızlı, konforlu, güvenilir ve emin ellerde ilaçlar hazırlanıyor” diye konuştu.

Hastalara el değmeden ilaç hazırlama dönemi

Hastalara el değmeden ilaç hazırlama dönemi

Hastalara el değmeden ilaç hazırlama dönemi

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