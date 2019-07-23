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Hastalara nefesle destek tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Dünyanın önemli kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital işbirliğinde hizmet veren Kent Onkoloji Merkezinde hastalar için “Nefes farkındalığı ve yoga terapi programı” başlatıldı.

Hastalara nefesle destek tedavi

Dünyanın önemli kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital işbirliğinde hizmet veren Kent Onkoloji Merkezinde hastalar için “Nefes farkındalığı ve yoga terapi programı” başlatıldı. Radyoterapide solunum hareketlerinin ciddiyetine dikkat çeken Onkolog Uzm. Dr. Burcu Durmak İşman, “Özellikle meme kanseri tedavisinde hastanın nefesini kontrol edebilmesi diğer meme ile kalp ve akciğer gibi sağlıklı organların korunması açısından çok önemli” dedi.
Tedavide multidisipliner, hasta bakımında bütüncül yaklaşımla hizmet verilen Kent Onkoloji Merkezinde destekleyici tedavilere “Nefes farkındalığı ve yoga terapi programı” da eklendi. Hastaların ihtiyaç ve şikayetlerine yönelik olarak psikolog, diyetisyen, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi destekleyici hizmetler verilen merkezde yoga ve nefes teknikleri eğitimi büyük ilgi gördü. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. İşman, ışın tedavisinde nefesin yerinin sağlıklı organların korunması açısından hayati değerde olduğunu söyledi.
Uzm. Dr. İşman şöyle konuştu:
"Göğüs ve üst karın içerisinde yer alan tümörlerin tedavisinde solunum hareketleri, pelvis içinde yer alan tümörlerin tedavisinde bağırsak hareketleri, rektum ve mesanenin doluluk dereceleri, tedavi alanlarını belirlerken dikkate almamız gereken en önemli durumlardır. Özellikle meme kanseri tedavisinde kullanılan solunum takip sistemi sayesinde kalp, akciğer ve karşı meme gibi sağlıklı organların daha iyi korunarak ileride ortaya çıkabilecek olan geç yan etkilerin önlenmesi sağlanır. Geçmişte tümörü yok etmek için çok geniş alanı kapsayan klasik ışınlama yöntemlerinin yerini sadece kanserli dokuyu hedefleyen tedaviler aldı. Bu cihazlar hedefe yönelik ışınlama prensibiyle çalışıyor. BU prensiple çalışan cihazlardan biri TreuBeam sistemi. Kent Onkoloji Merkezi’nde bu cihazla birlikte yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) gibi en güncel tedavi tekniklerini uygulayabiliyoruz. Tedaviden önce her hastanın planlama tomografisi çekiliyor ve ışın verileceği zaman hastanın planlama tomografisi ile aynı şekilde pozisyonlanması sağlanıyor. Yani hasta (meme kanseri) planlama tomografisi çekilirken nefesini ne kadar tuttuysa tedavi sırasında da bunun aynı olması isteniyor. Eğer hasta planlama tomografisindeki nefes pozisyonunu sağlayamamışsa cihaz ışın vermiyor, ta ki pozisyon eşleşinceye kadar. O nedenle nefes terapisi, nefes eğitimi çok önemli. Bu destek programla hasta nefesini daha uzun süre tutmayı, kontrol etmeyi öğreniyor, akciğer kapasiteleri artıyor ve tedavi sırasında sıkıntı çekmiyor, tekrara gerek kalmıyor.”
Uzmanlar tarafından haftanın iki günü ücretsiz olarak verilen programda hastalar yogadaki fiziksel duruşların sandalye üzerine uyarlanmış formlarını uyguluyor. Program akışında nefes farkındalıklarının yanı sıra derin gevşeme teknikleri de yer alıyor. Hastaların bu nefes ve meditasyon çalışmalarıyla streslerini yönetmelerine de destek veriliyor.

Hastalara nefesle destek tedavi

Hastalara nefesle destek tedavi

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