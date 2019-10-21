HABER

Hastalara sistem zulmü...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Bursa Şehir Hastanesinden bir kalp hastası taburcu edildi.

Bursa Şehir Hastanesinden bir kalp hastası taburcu edildi. Ancak hastane sistemden düşmediği için 4 gündür ilaçlarını alamıyor. Benzer şikayetlerin başka hastalardan da geldiği bildirildi.
Bursa’da yaşayan Mehmet Göktepeliler, 9 Ekimde Şehir Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle sevk edildi. Burada hemen anjiyoya alınan hastanın damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Tıkanıklık ters yerde olduğu için damar açılamadı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Hasta yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra çilesi başladı. Yoğun bakımda hastanın kum torbasını hemşire takamadı. Sondası takılmadığı için hasta yatağa idrarını kaçırmak zorunda kaldı. 12 Ekimde tekrar anjiyo olan Göktepeliler’e 2 tane stent takıldı. 14 Ekimde taburcu oldu, fakat taburcu olan hastayı sistemden düşürmediler. 2 gün boyunca eczaneye giden kalp hastası, sistemden kendisini taburcu oldu diye düşürmedikleri için hala ilaçlarını alamadı.
Başından geçenleri anlatan Mehmet Göktepeliler, "9 Ekim tarihinde Çekirge Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gittim, oradan beni Şehir Hastanesine ambulansla sevk ettiler. Burada doktor benimle ilgilendi. Beni anjiyo odasına aldı. Damar ters yerde olduğu için açılmadı, beni yoğun bakıma kaldırdılar. Burada çilem başladı. Yoğun bakımda ilgilenen yok, sonda takacak kişi bulamadım. Ameliyattan çıktım, idrarım geldi. Kum torbası ve aletler olduğu için kıpırdayamıyorsun. Bir hemşire geldi ilgilendi, ama gücü yetmedi, takamadı. Ben kımıldayamadığım için yatağa idrarımı yaptım. Ben servise çıktıktan sonra 14 Ekimde taburcu oldum, fakat sistemden taburcu olduğumu düşmedikleri için ilaçlarımı alamıyorum. Hastaneyi kaç kez aradım, 4 gündür eczaneye gidiyordum. Hastanede yatıyor gözüktüğüm için eczane ilaçlarımı vermiyor" dedi.
Durumla alakalı görüş aldığımız Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesinde bilgi işlemle alakalı sıkıntılar yaşanıyor. Sorun en kısa sürede çözülecek" şeklinde konuştu.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Artrit hastalığına dikkatArtrit hastalığına dikkat
Meme kanserine basketle dikkat çektilerMeme kanserine basketle dikkat çektiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.