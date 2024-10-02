Hastalara tarihi geçmiş stentler takılmıştı... 'Sahte stent' skandalında yeni gelişme!

Sözcü Televizyonu'ndan Gülnur Saydam'ın haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi'nin ücretsiz olarak hastalara temin ettiği stentler yerine dışarıdan özel firmaların fahiş fiyatlı stentlerinin önerildiği ve bu stentlerin birçoğunun tarihinin geçmiş olduğuna dair iddia ve belgelerin bulunduğu ifade edilmişti. Sahte stent skandalında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde hastaneye gelen müfettişler araştırmalarına başladı.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Kalp hastası bir kişi, hastanede ilgili doktora muayene oluyor ve hekim bu kişiye stent takılması gerektiğini söylüyor. Ancak Devlet Malzeme Ofisi'nin hastanelere ücretsiz verdiği stentlerin kalitesiz olduğunu, hiçbir fayda sağlamayacağını anlatarak hastayı ürkütüyor.

Ardından hastayı o esnada kapıda bekleyen özel firmaların yetkilisine yönlendiriyor. Hasta ise kaliteli olduğunu düşündüğü stenti satın alıyor. Satın alma işlemlerinin hepsi IBAN üzerinden gerçekleşiyor. Kayıtlara bakıldığında hastanede özel stent satışı ile alakalı bir belge de yer almıyor.

HASTANE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Hastane yönetimine iddialar sorulduğunda açıklama yapmak istemeyen yönetim, "Söz konusu tarihi geçmiş stentler hastalara takılmamıştır" diyerek iddiaları reddetti.

HASTALAR ENDİŞELİ

Hastalar ise hem yaşananları doğruladılar hem de hastane tarafından "Kendi isteğimle satın aldım" denilmek zorunda bırakıldıklarını ifade ettiler.

MÜFETTİŞLER HASTANEYİ DENETİME GELDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesinde bakanlıktan görevli müfettişler teftişe geldi.

Hastaneye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında depolar inceleniyor, bilgisayar sistemleri kontrol ediliyor ve ardından çalışanlarla ve hastane yönetimiyle konuşulacak.

Gülnur Saydam, sürecin başından bu yana büyük bir emek veren Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü ile bir röportaj gerçekleştirdi.

"Tarihi geçmiş stentlerle alakalı atılması gereken ilk adım bu şekilde atıldı. Burada yaşanan sorun birçok malzemede 2019 yılından süregelen bir sorun. Bunların hastalar üzerinde nasıl kullanıldığını, hangi hastaları takıldığı noktasında Sağlık Bakanlığı bir müfettiş atadı ve soruşturmayı yapıyor. Akabinde de YÖK ve SGK müfettişleri de gelerekten bu konuyu kısa zamanda aydınlığa kavuşturacak diye düşünüyorum."

İçeride yapılan soruşturmaya inanıyor musunuz sorusuna cevaben Çöplü,

"Devlete güvenmek konusunda başka çare yok. Kamuoyunda rahatsız edici bir durum. İnsanların üzerinde bir sürü baskı var. Devletin organları iyi çalışarak sonuca ulaşacaktır. Ölümlü mağdurların yakınları dün gelip müfettişlere ellerindeki bilgi ve belgeleri teslim etmişler." dedi.