Hastalara ulaşmak için, dağları aşıyorlar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, hastaneye gitmekte zorlanan kişilere evde hizmet vermek için zorlu yolları aşıyor. Mutki ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yatağa bağımlı olan Gülistan Aksu (60) için yola çıkan ekip, yaklaşık 40 kilometre araçla, 3 kilometre de yaya olarak giderek, hastaya ulaşıp, sağlık hizmeti sundu.

Bitlis’te yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen, hastaneye gidemeyen, bakım ve tedaviye muhtaç kişilere ulaşmak için oluşturulan ekipler, günlük belirledikleri hastalara bakmak için zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Ekipler, kar- kış demeden zor şartlara rağmen hastalara ulaşıyor.

Mutki Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, ilçeye bağlı Geyikpınar köyünde oturan, obeziteye bağlı olarak hipertansiyon, diyabet hastalığı ve 5 sene önce de geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle sol tarafı felç olan Gülistan Aksu için yola çıktı. Yaklaşık 40 kilometre yolu araçla giden bir doktor, 2 hemşire ve bir ebeden oluşan ekip, 3 kilometre dağlık ve engebeli yolu da yürüyerek hastaya ulaştı.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve İl Koordinatörü Dr. Mehmet Rıza Işık, "Hastamızı yerinde değerlendirdik. Kan şekeri, saturasyon, nabız ve kan basıncı değerlerine baktık. Hastanın daha önce obeziteye bağlı olarak hipertansiyon, diyabet hastalığı ve 5 sene öncede geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı sol tarafında felç olan hastamızın tedavisine bakarak gerekli planlamayı yaptık" dedi.

Gülistan Aksu'nın kızı Aynur ve oğlu Hıdır Aksu ise sağlık ekibine felçli annelerine ayda 2-3 kez gelip baktıkları için teşekkür etti.

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN GİDİYORLAR

Dr. Işık, Bitlis'te son bir yılda 894 kişiye, 2015 yılından bu yana da yaklaşık 3 bin kişiye evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Yaşlılığı veya hastalığı sebebi ile yatağa tam bağımlı veya yarı bağımlı hastaların, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte zorluk çeken kişilerin hastaneyi ayaklarına götürdüklerini belirten Dr. Işık, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın evde tıbbi bakım, tetkik, tahlil ve tedavisi planlanıp, yapılıyor. Hastalarımıza tanı koymaktan ziyade uzman hekim tarafından tanısı konulmuş tedaviyi evde yürütüyoruz. Yine aynı şekilde hastalarımızın gerekli durumlarda hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet sayesinde hastaların ve hasta yakınlarının refah seviyesi yükselmiş oluyor. Bitlis ilimizde İl Koordinasyon Merkezi, 6 ilçe devlet hastanemizde ve merkezde olmak üzere ayrıca ağız ve diş sağlığı ile beraber 11 ekibimiz bulunmaktadır. Her ekibimizde bir şoför, bir doktor ve bir sağlıkçı bulunmaktadır. Bu ekiplerimiz sayesinde hastalarımıza gerekli hizmeti sunuyoruz. Bitlis'in şartlarını göz önünde bulundurursak, özellikle kış aylarında ekiplerimiz oldukça zorlanıyorlar. Ama şartlar ne olursa olsun hastalarımızın refah seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapacağız."

BİZİ GÖRDÜKLERİNDE GÜLÜMSEMELERİ YETİYOR

Hemşire Hakan Erdil ise hastalara ulaşmak için yola çıktıklarını, fakat çoğu zaman araçların evin önüne kadar gidemediğini ve yürümek zorunda kaldıklarını söyledi. Erdil, "Bütün bu zorluklara hastalarımız için katlanıyoruz. Yeter ki rahat bir hayat yaşasınlar. Bizleri en çok mutlu eden durum ise hastaları bizleri gördükleri zaman gülümsemesi. Bizleri gördüklerinde onların o sevinci bütün yorgunluklarımızı alıyor" diye konuştu.