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Hastalardan el emeği ve göz nuru sergisi

31.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar tarafından hazırlanan el emeği ve göz nuru sergisi büyük beğeni topladı. Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören ve el uğraşı terapisi uygulanan hastaların hazırladığı ürünler hastane stant alanında düzenlenen sergi ile görücüye çıktı.

Hastalardan el emeği ve göz nuru sergisi

Turgutlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar tarafından hazırlanan el emeği ve göz nuru birbirinden güzel çalışmaların sergilendiği sergiyi gezerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Kapankaya ziyaret esnasında Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Murat Özşahin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit ile birlikte hastanede tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Turgutlu Devlet Hastanesi’nin genel durumu hakkında Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Murat Özşahin’den bilgi alan Kaymakam Kapankaya, çalışmalarında başarılar diledi.

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