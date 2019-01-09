HABER

HASTALARI GİZLİ KAMERA İLE KAYDEDEN DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 21:47 | Son Güncelleme

İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL(DHA)
İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak.

Görüntü dökümü
----------------
-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden görüntüler
-Muhabir anonsları
-Sosyal medya sitesinde paylaşılan gizli kamera görüntüleri
-Doktorun fotoğrafı
-Doktorun sağlık kontrolünden geçirilmesi

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldıDoktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı
Silivri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandıSilivri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına gözaltı!

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

'Binali Yıldırım koltuğu başkasına bırakacak' diyen Özel'den yeni iddia: Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.