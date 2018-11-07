Hastaları okusun diye odasını kütüphaneye çevirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hekimlik yapan Arzu Yılmaz Şaşoğlu, tamamen kendi çabaları ile hastaları muayene ettiği odada kitaplık oluşturdu. Hastalar, Dr. Şaşoğlu'nun oluşturduğu kitaplıktan ilgisini çeken kitapları alarak okuduktan sonra geri getiriyor. Düzce 3 Nolu Aile Sağlı Merkezi'nde görevli 15 yıllık doktor Arzu Yılmaz Şaşoğlu, Aile Sağlığı Merkezi içerisinde tamamen kendi çabalarıyla bir kütüphane kurdu ve hastalarına diledikleri kitapları ödünç vermeye başladı. 2 yıl önce oluşturduğu kitaplığa 800 kitabı koyan Arzu Yılmaz Şaşoğlu, hastalarına okuma alışkanlığı kazandırmak için ödünç verdiği kitaplara yenilerini eklemeye devam ediyor. Kitaplık fikrinin doğuşunu anlatan Arzu Yılmaz Şaşoğlu, "Bu kitaplar bana ve 9 yaşındaki oğluma ait. Evde okuduğum kitapları önceden ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordum, bazen de okullara hediye ediyordum. Ama sonra düşündüm ki kendi hastalarımla paylaşabilirim. Sadece bizim okuduğumuz değil, okunmamış yeni kitapları da ekleyebilirim dedim. Böylece yavaş yavaş kitaplıkla ilgili fikrim oluştu. Önce kitaplığı yaptırdım, sonra evdeki kitapları taşıyabildiğim kadar poşetlere koyup, Aile Sağlığı Merkezi'ne getirdim. Kitaplığı oluşturmaya başladım. Daha sonra kitap evini arayarak bana Milli Eğitim'den onaylı, eğitim açısından izin verilebilecek kitapları, çocukların gelişimi için uygun görülebilecek tarzda kitaplarla ilgili liste oluşturduk, kitapları temin ettim. Hepsi bana ait, tamamen kişisel çabamla kişisel zevkime göre seçtiğimim kitaplar. Kendi çocuğumla ve kendim ne okuduysam onları hastalarımla paylaşmak istedim" dedi. 'TAMAMEN MİLLİ EĞİTİM ONAYLI KİTAPLAR' Kitapları özellikle Milli Eğitim onaylı kitaplardan seçtiğini ifade eden Şaşoğlu, "Çocukların okuyacağı kitaplar var. İki raf çocukların okuyacağı kitaplar. Klasikler var. Onun dışında uzay atlası var, tabiatla ilgili kitaplar var. Yaş gruplarına göre, çok büyük yaşta çocuklara göre bir şeyler değil ama daha çok ilköğretim çağındaki çocukların ilgisini çekecek şeyler var. Kendimde 9 yaşında bir erkek annesi olduğum için onların az çok nelerle ilgileneceğini bildiğimden onlara yönelik kitaplar seçmek istedim. Bizim küçükken okuduğumuz kitaplar, Atatürk'ün hayatıyla ilgili kitapları seçtim. Çocukların annelerinin okuması için ise kendi okuduğum çeşitli kitapları burada toparladım. Yine tarih ile ilgili kitaplar, kişisel gelişim ile ilgili kitaplar, anne ve çocuk beslenmesi ile ilgili kitaplar yani kitaplığımda ne ararsanız var" diye konuştu. 'HASTALAR İSTEDİKLERİ KİTABI ALABİLİR' Hastaların ilgisini çeken kitapları alabileceklerini belirten Şaşoğlu, "Yeterince kitabım var. Buraya başvuran herhangi bir hasta eğer isterse ilgisini çeken kitabı alabilir. Ben sadece kendime ait bir not defterine ismini ve kitabı not alıyorum, kitabı ne zaman isterse okuyor ve kitabı bana geri getiriyor" dedi. 'BİZ OKUYALIM Kİ ÇOCUKLARDA GÖRÜP OKUSUNLAR' Kitap okumanın önemine değinen Şaşoğlu, şöyle konuştu: "Hastalarım ilk önce şaşırıyorlar. Odada uzun süre bu duvar boş kaldı. O tarafa dönenlere kitaplıktaki kitapları ben ödünç veriyorum diye konuyu açıyorum. İlk başta ilgilerini çekmiyor. Ama zamanla daha çok dışarıdan misafir gelen hastalar sormaya başladılar. Hiç fark etmez birileri okusun diye getirdim. Kitaplıkta beklemesin, birileri faydalansın istediğim için bu kitaplığı yaptım. Bir anne olarak çocuğuna oku oğlum, oku kızım demekten çok daha güzel bir şey anne ve babayı okurken görmek. O yüzden bizde okuyalım, çocuklarımız da bizi görsün ve okusunlar."

