HABER

"Hastalarım beni sabit hattan aramıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 12 askeri personel sanık ilk kez hakim karşısına çıktı - FETÖ'nün kripto haberleşmelerinden sabit hat kullanımını yoğun olarak gerçekleştiren tutuklu sanık üroloji uzmanı Dr. Zafer Demirer: - "Hastalarımın çoğu 60 yaş üstü. Neredeyse hepsinin cep telefonu yok. Sabit hatlardan aranma sebebim, hastalarımın aramalarından kaynaklıdır. Yani hastalarım beni sabit hattan aramıştır"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, halen görevde olanların da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 askeri personel ile avukatları hazır bulundu.

Savcının iddianameyi okumasının ardından savunması istenen sanıklardan tutuklu bulunan üroloji uzmanı doktor Zafer Demirer, mahkeme heyetinin, FETÖ'nün kripto haberleşmelerinden sabit hat kullanımını yoğun gerçekleştirmesine ilişkin sorusuna, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde doktor olarak görev yapıyorum. Mesleki dalım üroloji. Hastalarımın çoğu 60 yaş üstü. Neredeyse hepsinin cep telefonu yok. Sabit hatlardan aranma sebebim, hastalarımın aramalarından kaynaklıdır. Yani hastalarım beni sabit hattan aramıştır. Suçsuzum." yanıtını verdi.

- "Meslektaşımla aynı kaderi paylaşıyoruz"

FETÖ'nun hain 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını belirten Demirer, şu iddialarda bulundu:

"Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ürolog olarak görev yaptım. Cinsel problemi olan hastalar bana gelirdi. Tedavisini yaptığım hastaların çoğunun psikolojik sorunlar nedeniyle rahatsız olduğu teşhisini koyduğum çok olmuştur. Hasta eğer psikolojik olarak bu rahatsızlığı yaşıyorsa, onu psikiyatr alanına yönlendirirdim. Bu şekilde meslektaşlarıma yönlendirdiğim çok hastam oldu. Zaten HTS kayıtlarında da çoğu aramaların meslektaşlarımla aynı olması bunu gösteriyor. Yani meslektaşlarımla aynı kaderi paylaşıyoruz. Benzer durumlar başka branşlar için de geçerlidir."

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!
Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Diğer Haberler
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.