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Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Bursa’da ilçe belediyesinin hayvan barınağı müdürü, hastanelerden topladığı artan yemeklerle her gün 300 hayvanın karnını doyuruyor.Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş, yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor.

Bursa’da ilçe belediyesinin hayvan barınağı müdürü, hastanelerden topladığı artan yemeklerle her gün 300 hayvanın karnını doyuruyor.
Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş, yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor. Gece gündüz demeden ilçe sınırlarındaki yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları bizzat kendi giderek barınağa getiren Mehmet Altuntaş, buradaki hayvanlara personeliyle birlikte gözü gibi bakıyor. Daha çok bakıma muhtaç hayvana daha masrafsız bakabilmenin yollarını araştıran Altuntaş, çareyi hastanelerin artan yemeklerini toplamakta buldu. Her gün hastanelere bidon bırakan barınak görevlileri, hastanenin artıklarını alarak barınaktaki hayvanları besliyor. Bu şekilde hem artan yemekler çöpe gitmemiş oluyor, hem de bütçeden tasarruf edilerek daha çok hayvana bakma imkanı elde ediliyor. Barınakta bulunan hayvanlar özenle bakılırken, tedavilerinin ardından isteyenlere sahiplendiriliyor.
Bu işi severek yaptığını belirten Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş, “Burada sokak hayvanlarını tedavi edip rehabilite ediyoruz. Sokaklardan almış olduğumuz kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi gereken hayvanları tedavi ettikten sonra aldığımız noktaya bırakıyoruz. Biz gönüllülerle birlikte çalışıyoruz. Tedaviye muhtaç hayvanları buraya getirip tedavi ettirdikten sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz. Ama tedavi ettikten sonra hayatını idame ettiremeyecek olanları ise bırakmıp burada bakıyoruz. Burada toplam 300 hayvana hizmet veriyoruz. Burada annesi terk etmiş veya trafik kazasında ölmüş yavrularımız var. Onları da burada bakarak büyütüyoruz. Bizim hayata geçirdiğimiz güzel bir projemiz var; ilçemiz sınırlarındaki kamu hastanelerinde artan yemekleri her gün toplayarak barınağımızdaki hayvanları besliyoruz. Bu şekilde yemekler çöpe gitmezken, biz de kamunun parasını tasarruf ettirmiş oluyoruz” dedi.

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor

Hastaların artıkları can dostlarını hayata bağlıyor
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