Hastaların cep telefonlarını çalan şüpheliler yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hastanede tedavi gören hastaların cep telefonlarının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz - 31 Ekim tarihlerinde kent merkezindeki bir hastanenin polikliniğinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.A. ve V.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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