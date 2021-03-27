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Hastaların kanser ilacını böyle çaldılar

27.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hastanede çalışan 2 biyoloğun kanser tedavisi gören hastaların serumlarına kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici enjekte edip, orijinal ilaçları da çaldıkları görüntüler ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Özel hastanede çalışan 2 biyoloğun kanser tedavisi gören hastaların serumlarına kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici enjekte edip, orijinal ilaçları da çaldıkları görüntüler ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlediği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak’a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülmüştü.
Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Ayrıca, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.
Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 1’i daha serbest bırakıldı, nöbetçi mahkemeye çıkarılan biyologlar İsmail E., Veli T., doktorlar Z.K., M.D., İ.K., eczacılar M.N.Ö., Ş.E. ve Y.Ç. ile C.E., M.K., N.O., M.Ö., E.Z., İ.S., Y.Ü., A.A., K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Operasyonla çökertilen ilaç çetesinin hastaların umutlarını nasıl çaldığının görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul’dan Ankara’ya gönderilen kargoda 450 bin liralık 116 kutu ilaç ele geçiren polis, Bursa’daki özel hastanede biyolog olarak çalışan İsmail E. ve Veli T.’nin adına ulaştı. Kanser hastalarına vermeleri gereken ilaçları tıbbi eldivenlerin içine gizleyerek çalıp serumlara ağrı kesici ve vitamin enjekte eden zanlıların hastanedeki dolaplarında da 58 kutu kanser ilacı bulundu. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. İsmail T.’nin, ifadesinde "İlaçlar bozuktu. İçeriğinde kanserojen olduğunu düşündüğüm maddeler vardı. Hastalara vermek istemedim" dedi. Veli T.’nin ise "İlaçları dolabıma başkası koymuş. Biri bana kumpas kuruyor" dediği öğrenildi. Ancak raporlarla ilaçlarda kanserojen madde olmadığı kanıtlandı. Adana’daki çete üyelerinin yolcu otobüsleri ve kargo şirketlerini kullanarak ilaçları İstanbul’a, buradan da Türkiye’nin dört bir yanına gidecek şekilde dağıtım ağı oluşturduğu tespit edildi. Zanlıların otobüslerde özel zulalar tasarlatıp, sevkiyat başına da 350 dolar ücret verdiği saptandı.

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