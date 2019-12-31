Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki

İzmir'deki bazı 112 istasyonlarında hastalar, sıklıkla kırılan ve ihale sahibi firma tarafından yenilenmeyen kırık sedyelerde taşınıyor.

Kırık sedyeler yatar pozisyonda taşınan hastalarda da büyük risk oluştururken, dik pozisyonda taşınması gereken hastalar için bu risk çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Bulantı, kusma, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan hastalar dik pozisyonda taşınması gerektiği için, kırık sedyelerin altına yastık, çanta gibi destek eşyalar koyularak kontrolsüz biçimde oturtuluyor. Sedyelerin hayati önemine dikkat çeken Demokratik Sağlık Sen İzmir Başkanı Ahmet Doğruyol, "Ambulanslarımızın kullandığı sedyelerin yüzde 20'sinin kırık olduğu yönünde bize bilgiler geliyor. Sedyelerin kırık olması, oturarak taşınması gereken hastaların ölümüne bile sebep olabilir. Kırık sedyelerle ilgili gerekli tedbirler bir an önce alınmalı. Ambulansların iç dizaynı ile ilgili geçtiğimiz yıl yapılan ihalede, ihaleyi alan firmanın yetersiz kalmasından dolayı bu problemleri yaşıyoruz ve ambulansların iç dizaynı ile ilgili yaşanan sıkıntılar giderilemiyor. Önümüzde yeni bir ihale süreci var. Bu ihale sürecinde daha yetkin, etkin bir firmanın bu işi üstlenmesinde yarar görüyoruz" dedi.