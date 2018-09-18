Hastaların şifacısı, ringlerin savaşçısı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Hemşire ve kick boks sporcusu Duygu Turan, bir yandan hastalara şifa dağıtıyor, diğer yandan ringlerde rakipleriyle mücadele ediyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 yıldır hemşire olan milli sporcu Turan, 15 yaşında başladığı dövüş sporunda 10 yıldır mücadele veriyor. 1 dünya 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Turan'ın hastalara dokunan elleri, kick boks yaparken yumruğa dönüşüyor. Turan, bir yandan şifa dağıtıyor, diğer yandan ringde dövüşüyor. İki farklı kimliğe sahip Turan, kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek yarışmada 4'üncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. AA muhabirine açıklamada bulunan Duygu Turan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz servisinde hemşire olarak çalıştığını söyledi. Ailesini ikna ederek 15 yaşında bu spora başladığını anlatan Turan, ''Hep spor yapmak istiyordum. Ailem ilk başta kick boksun sert bir spor olduğunu düşündü ve bana zarar gelmemesi için yollamak istemediler. Daha sonra durumun öyle olmadığını görünce sıkıntı çıkarmadılar ve o günden sonra bir daha bırakmadım.'' diye konuştu.

Turan, 3 yıldır hemşire olarak görev yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: ''Hem kick boks hem de kendi mesleğim yorucu bir meslek. Hemşireliği de kick boksu da çok seviyorum. Ülkeme başarılar kazandırmak benim için çok önemli ve gurur verici bir durum. Hemşire olarak insanlara yardım etmek de benim için çok önemli. İkisi ayrı şeyler ama birisi mesleğim, diğeri sevdiğim hobim. Hastaneye geldiğimde kick boksu unutuyorum. Hemşire olarak insanlara yardım etmeye, hastalara şifa dağıtmaya çalışıyorum. Bu benim görevim ve hastalara kibar davranmaya çalışıyorum. Ama kick boksta tam tersi. Orada hemşireliğimi bir süre için unutuyorum. Sadece ülkemi düşünüyor ve daha iyi temsil etmeye çalışıyorum.'' - ''Kick boks yapmama şaşırıyorlar'' Hem mesleğini hem de sporunu birlikte yürütmeye çalıştığını ifade eden Turan, ''İş arkadaşlarım ve yöneticiler çalışma konusunda bana yardımcı oluyorlar. Onların desteğiyle spora rahat şekilde devam ediyorum. Çevremdeki insanlar kick boks yapmama şaşırıyorlar. Onlarla aynı meslekten olduğum için ne kadar yorulduğumu kendileri de görüyor. Gurur duyuyorlar ve beni tebrik ediyorlar mesleğimin yanında sporcu kimliğim için.'' değerlendirmesinde bulundu.