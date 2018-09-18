Hastaların şifacısı, ringlerin savaşçısı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Hemşire ve kick boks sporcusu Duygu Turan, bir yandan hastalara şifa dağıtıyor, diğer yandan ringlerde rakipleriyle mücadele ediyor.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 yıldır hemşire olan milli sporcu Turan, 15 yaşında başladığı dövüş sporunda 10 yıldır mücadele veriyor.
1 dünya 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Turan'ın hastalara dokunan elleri, kick boks yaparken yumruğa dönüşüyor. Turan, bir yandan şifa dağıtıyor, diğer yandan ringde dövüşüyor.
İki farklı kimliğe sahip Turan, kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek yarışmada 4'üncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Duygu Turan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz servisinde hemşire olarak çalıştığını söyledi.
Ailesini ikna ederek 15 yaşında bu spora başladığını anlatan Turan, ''Hep spor yapmak istiyordum. Ailem ilk başta kick boksun sert bir spor olduğunu düşündü ve bana zarar gelmemesi için yollamak istemediler. Daha sonra durumun öyle olmadığını görünce sıkıntı çıkarmadılar ve o günden sonra bir daha bırakmadım.'' diye konuştu.
Turan, 3 yıldır hemşire olarak görev yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:
''Hem kick boks hem de kendi mesleğim yorucu bir meslek. Hemşireliği de kick boksu da çok seviyorum. Ülkeme başarılar kazandırmak benim için çok önemli ve gurur verici bir durum. Hemşire olarak insanlara yardım etmek de benim için çok önemli. İkisi ayrı şeyler ama birisi mesleğim, diğeri sevdiğim hobim. Hastaneye geldiğimde kick boksu unutuyorum. Hemşire olarak insanlara yardım etmeye, hastalara şifa dağıtmaya çalışıyorum. Bu benim görevim ve hastalara kibar davranmaya çalışıyorum. Ama kick boksta tam tersi. Orada hemşireliğimi bir süre için unutuyorum. Sadece ülkemi düşünüyor ve daha iyi temsil etmeye çalışıyorum.''
- ''Kick boks yapmama şaşırıyorlar''
Hem mesleğini hem de sporunu birlikte yürütmeye çalıştığını ifade eden Turan, ''İş arkadaşlarım ve yöneticiler çalışma konusunda bana yardımcı oluyorlar. Onların desteğiyle spora rahat şekilde devam ediyorum. Çevremdeki insanlar kick boks yapmama şaşırıyorlar. Onlarla aynı meslekten olduğum için ne kadar yorulduğumu kendileri de görüyor. Gurur duyuyorlar ve beni tebrik ediyorlar mesleğimin yanında sporcu kimliğim için.'' değerlendirmesinde bulundu.
- ''Hem hemşireliği hem de kick boksu çok seviyorum''
Turan, şampiyonalarda başarılı olabilmesi için her gün antrenman yapması gerektiğini belirtti.
Nöbeti olduğunda günde tek antrenman yaptığını belirten Turan, ''Olmadığı günler çift idman yapıyorum. Sabah 6'da kalkıp antrenman yapıyorum sonra işe geliyorum. Akşam da tekrar saat 8'de antrenmana geliyorum. Yorucu oluyor, dinlenmeye vaktim pek olmuyor ama idare ediyorum. Hem hemşireliği hem de kick boksu çok seviyorum. Birinden 'vazgeç' deseniz ikisinden de vazgeçemem. İkisini de çok seviyorum.'' ifadelerini kullandı.
Turan, Slovakya'da 13-21 Kasım'da düzenlenecek Kick Boks Avrupa Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığı anlatarak, şunları kaydetti:
''Ülkemi en iyi şekilde şampiyonada temsil etmeye çalışacağım. İnşallah ülkemize altın madalyayı getirerek 4'üncü Avrupa şampiyonluğumu elde etmeyi hedefliyorum. Bugüne kadar çok şampiyonluğum, 60 tane madalyam var. Bunlara yenilerini eklemek için daha çok çalışıyorum. Geçen sene şansızlık yaşadım. Bu sene bunları yaşamayacağım ve ülkeme altın madalya ile döneceğim.''
Turan'ın eğitmeni Hasan Fahri Şen ise sporcusunun çok hırslı olduğunu belirterek, ''Duygu ilk girdiği şampiyona da Avrupa şampiyonu oldu. Şu anda bu sene düzenlenecek şampiyona hazırlanıyoruz. Duygu çok çalışkan. Normalde bütün sporcularıma 'çalışın' diyorum ama duyguya 'yeter' diyorum. Dinlenme sürecinde bile çalışmaya çalışıyor. Asla antrenman kaçırmıyor.'' diye konuştu.
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