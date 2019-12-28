HABER
  4. Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı

Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:57 | Son Güncelleme

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde, hastalarıyla öncelikli ilgilenilmesini istediği öne sürülen iki kişi, doktor Rabia T.'nin odasını dağıtıp, masa ve bilgisayarlara zarar verdi.

Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı

MERSİN, (DHA)- MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde, hastalarıyla öncelikli ilgilenilmesini istediği öne sürülen iki kişi, doktor Rabia T.'nin odasını dağıtıp, masa ve bilgisayarlara zarar verdi. İki şüpheli, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, 25 Aralık günü saat 21.15 sıralarında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde meydana geldi. Hasta muaye eden doktor Rabia T.'nin odasına gelen iki kişi, iddiaya göre hastalarının durumunun acil olduğunu söyleyip, bakılmasını istedi. Doktor Rabia T.'nin hasta muayene ettiğini, triyaj uygulamasına göre verilen sırayla muayene yaptığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonunda iki şüpheli, muayene odasında bulunan masa ve bilgisayarı yere fırlatıp, zarar verdi. Doktorun, 'Beyaz Kod' vermesinin ardından şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet; tek amacı hastalara şifa dağıtmak olan biz sağlık çalışanlarını derinden üzmekte, moralimizi bozmakta, çalışma şevkimizi ve azmimizi kırmaktadır. Yaşanan bu tip olaylar sadece biz sağlık çalışanlarını değil aynı zamanda sağlık hizmeti almak üzere sağlık tesislerimize gelen hastalarımızı da mağdur etmektedir. Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık camiası olarak görevi başında şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olsak da, kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlasak da yaşanan olay, şiddete maruz kalan arkadaşlarımızda derin izler bırakmakta, onlar ile birlikte hepimizi derinden yaralamaktadır" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Tokat'ta korkutan yangınTokat'ta korkutan yangın
Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi: 1 gözaltıZemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi: 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

Hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Babası tutuklandı

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

En zor görev! Kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Rekor başvuru! Bakan Soylu tebrik etti

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.