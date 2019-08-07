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Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Antalya’da poliklinikteki bilgisayarının bir aydır bozuk olduğu gerekçesiyle hastalarıyla sorun yaşayan doktor en sonunda isyan etti.

Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı

Antalya’da poliklinikteki bilgisayarının bir aydır bozuk olduğu gerekçesiyle hastalarıyla sorun yaşayan doktor en sonunda isyan etti. Yaşadığı bilgisayar sıkıntısına ilişkin son çare olarak hastalarla birlikte hastane önüne gelen ve gazetecilere açıklama yapan doktor, “Flaş disk bile sokamıyorum. İnternetim çalışmıyor, çalışmadığı için hastane sistemine giremiyorum, hasta bilgilerini göremiyorum” diyerek sitem etti. Doktorun bu açıklamalarına hastalardan da destek geldi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Genetik Bölümü Uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Tarkan Kalkan’ın, iddiasına göre, yaklaşık bir aydır poliklinikteki bilgisayarında bazı teknik sorunlar yaşanmaya başladı. Sorunların artmasının ardından bilgisayardan ne internete girebilen ne de hastalarına ait dosyalarını inceleyemeyen Kalkan, bu yüzden hastalarla da sorun yaşamaya başladı. Kalkan, durumu teknik birime bildirmesinin ardından yapılan tüm çalışmalar bilgisayarı eski durumuna getirmeyince isyan bayrağını çekti. Yaşadığı bilgisayar sıkıntısına ilişkin gazetecilere açıklama yapmak için hastalarla birlikte hastaneden çıkan Kalkan, hastane önünde açıklama yaptı.

“Çatıyı deldiler, kablo indirdiler yine çözemediler”
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden hastalarının olduğunu dile getiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümü Uz. Dr. Tarkan Kalkan, poliklinikteki bilgisayarın yaklaşık bir aydır sorunlu olduğunu ve bu yüzden hastalarıyla arasında sorunlar çıktığını ifade etti. Kalkan, “Bir ay önce yazı yazdım. Geçen hafta Cuma günü yapacağız diye söz verdiler. Dün tam hastaların yoğun olduğu 13.30’da geldiler. Çatıyı deldiler, oradan aşağıya kablo indirdiler yine çözemediler ve bu yüzden hastalarla kavga çıktı. Arkasından akşam yapacağız diye söz verdiler. Benim bilgisayarım akşam gitti, sabah tekrar geldi. Fakat yine çalışmıyor. Tekrar aradım, bakın benim bilgisayarım çalışmıyor deyince bir sürü bahaneler söylediler. Oradaki ilgili kişi telefonu yüzüme kapattı. Hastaları şikayet için başhekime yönlendirdim” dedi.

Virüs varmış
Daha sonra bilgisayarı hakkında kendisine tekrar dönüş yapıldığını aktaran Kalkan, “Bana söylenen en son bilgisayarıma virüs bulaştığı. İyi de bir gece önce bu bilgisayar size gitti. O bilgisayarda virüs olsaydı temizlemeniz lazımdı. İnternetim çalışmıyor, çalışmadığı için hastane sistemine giremiyorum, hasta bilgilerini göremiyorum. Hastalarımın tüm dosyalarını da orada saklıyordum. Onları oradan takip ediyordum. Gelen kişiler art niyetli, onları da silmişler. Şu anda benim 3 yıllık hastalarla ilgili sakladığım verileri gitti. Bunların içerisinde raporlar ve önemli veriler de var” diye konuştu.

“Flaş disk bile sokamıyorum”
Bilgisayara flaş disk sokulmasının yasak olduğu söyleniyor ama ben raporları evde yazmak durumundayım. Burada anca hastalara bakabiliyorum, günlük rutinimi yapıyorum. Akşam da flaş diske kaydedip, ardından bir gün sonrası gelen hastalara flaş diskten raporunu veriyorum. Şu anda bilgisayara flaş disk bile sokamıyorum. Bir ay önce bu bilgisayara ne olduysa bozuldu. Bunlar bana zarar mı verecek? Evet verecek. Hastalar da uyardılar ama bu sistem böyle yürümez” ifadelerini kullandı.

"Bu adamcağıza kızdık ama bir baktık suçu yokmuş"
Dr. Kalkan’a hastalardan da destek geldi. Kanser hastası Nazife Kurt tedavisinin bittiğini ancak testler yaptırması gerektiğini ifade ederek, “Testler yaptırılması lazım ve bir aydır bunları yaptıramıyorum. Benim genetik testim yapılacak ki, benim ailemdeki insanlara aşılama yapılacak. Bu kadar büyük bir hastanede böyle bir şey çok saçma geliyor. Ben umursanmıyorum zannettim, bu adamcağıza kızdık ama bir baktık onun suçu yokmuş" diye konuştu.
Açıklamaların ardından doktor ve hastalar hastaneye girerek polikliniğe geçti.

Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı

Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı

Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı

Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı

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