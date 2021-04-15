Hastalığı atlatan Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi! Ekranlara dönüyor

Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçirdiği hastalık ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekranlara dönüyor

Kendisiyle ilgili merak edilenleri bildiğimiz üslubuyla yanıtlayan Erbil, gelecek sezon ekranlara döneceğinin müjdesini de hayranlarına verdi.

"BİR TEDAVİ 40-50 BİN LİRA" Hastalığıyla ilgili de konuşan ünlü şovmen, "Kaçış sendromu Türkiye'de iki dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor.

Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor.

İtalya'da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için. 21 günde bir uygulanıyor" dedi.

"İKİ SENEDİR ÇOK BÜYÜK ZARARIM VAR" Hastalık sürecinde ekonomik sıkıntılar da yaşadığını belirten Erbil, şu ifadeleri kullandı: