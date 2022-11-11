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Hastalığı, doktor yolunu unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkaran kış aylarının süper gıdası

11.11.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsimi, diğer mevsimlere göre daha zorlayıcı oluyor. Hastalık sezonunun açılmasıyla herkes grip ve soğuk algınlığı türündeki hastalıklardan nasibini almaya başladı. Hastalıklardan uzak durmak için beslenmeye çok dikkat etmelisiniz. Sağlıksız beslenmeyle birlikte hareketsizliğin de artmasıyla başta bağırsak sağlığı olmak üzere birçok hastalığa açık hale gelebilirsiniz. İşte bağışıklığınızı ve bağırsaklarınızı güçlü ve sizi hastalıklardan uzak tutacak kış aylarının 5 süper gıdası.

Hastalığı, doktor yolunu unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkaran kış aylarının süper gıdası

Kış mevsimi geldi. Soğuk hava daha ağır yemekler yenmesine ve hareketsizliğin artmasına neden oluyor. Bu ikisi genellikle bağırsak sağlığını bozar. Kış ayları başta kabızlık olmak üzere birçok sindirim sistemi hastalıklarının yoğun olarak yaşandığı aylardır.

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Sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenmeye sahip olanlar, kış mevsiminde de daha güçlü bir sindirime sahiptir. Bununla birlikte, uzun süre soğuk havaya maruz kalmak metabolizmayı yavaşlatır ve sindirimi etkiler. Bu nedenle kış aylarında beslenmenize daha fazla özen göstermelisiniz. Sadece sindirim sisteminizi sağlıklı tutmakla kalmayacak, aynı zamanda bağışıklığınızı da güçlü tutacak 5 süper gıda ile hastalıklara karşı kendinizi koruyabilirsiniz.

MEVSİM YEŞİLLİKLERİ

Soğuk havanın en iyi yönlerinden beri bol miktarda yeşil yapraklı sebze sağlıyor olması. Sebzelerin çeşitliliği ve lezzeti sizi tok tutacak. Aynı zamanda mide ve sindirim sistemi hastalıklarına karşı da koruyacaktır. Bağışıklığınızı da yükseltmesi cabası...

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Hardal yeşillikleri, çemen otu, ıspanak gibi kış sebzelerinin tümü, sindirimi ve bağırsak hareketlerini iyileştiren diyet lifi açısından zengindir.

GHEE (SADE YAĞ)

Çoğu insan ghee tüketme düşüncesiyle yüzünü buruştururken, bunu yapmak sindirim sisteminize ciddi şekilde yarar sağlayacaktır. Ghee, kolay sindirim için mükemmel bir yardımcıdır ve sağlık açısından avantajları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Midede gaz ve asit oluşumuna neden olan bakterilerle savaşmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini destekler.

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BAHARATLAR

Tüm sindirim avantajlarını elde etmek için kış tarifleri, kullanılacak çeşitli otlar ve baharatlar gerektirir. Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, kırmızı biber, Hindistan cevizi, kimyon tohumu ve karanfil gibi bitkilerin tümü, vücudun yiyecekleri düzgün bir şekilde sindirme ve yağları parçalama yeteneği üzerinde mucizevi bir etkiye sahiptir.

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LİF AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Lif yıl boyunca faydalı olsa da kış en çok ihtiyaç duyulan zamandır. Lif oranı yüksek gıdalar sindirim sürecini düzenlemeye yardımcı olur. Havuç, turp, guava, elma vb. gibi kış spesiyalitelerinin yanı sıra, kışın tüm yeşil yapraklı sebzeler lif sağlayabilir.

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PROTEİN ZENGİNİ GIDALAR

Vücudun yıl boyunca proteine ihtiyaç olmasına rağmen, kış aylarında yüksek proteinli yemekler yemek, sindirim sisteminin verimli çalışmasını sağlamak ve midede gaz veya asit oluşumunu önlemek için özellikle önemlidir. Zevkinize bağlı olarak hem bitkilerden hem de hayvanlardan protein alınabilirsiniz. Her iki kaynak da eşit derecede iyidir.


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Anahtar Kelimeler:
sindirim sistemi bağışıklık güçlendirici yiyecekler

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