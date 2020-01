Hastalığı hayaline engel olmadı

Ağabeyinin tavsiyesi ile başladı

Umut Yalvaç, doktor olan ağabeyi Yusuf Yalvaç’ın tavsiyesi ile ortaokulda şiir yazmaya başlarken bugüne kadar toplam 30 şiir yazdı. Şiir ve romanlarında hayatın pozitif yönlerinden baktığını anlatan Yalvaç, "En büyük hayalimdi kitap yazmak. Bu kitap, küçük bir köy odasında dünyaya açılan bir penceredir. Bu pencerenin benim gibi dezavantajlı insanlara örnek ve bir umut ışığı olacaktır. Şiirlerinde genelde sevgi üzerine çalıştım. Biraz da hayatta negatif olmamayı, mutlu olmayı ön planda tuttum. O mutluluk bir gün dönecek insana. Kitabımı ilk elime aldığımda çok güzel duygular yaşadım. Çok heyecanlandım, umudum daha da arttı. Kalıcı bir eser oldu" dedi.

Umut Yalvaç’ın rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni Pınar Budak ise öğrencisini şöyle anlattı:

"Her zaman kendini geliştirmeyi ve yeniliği seven bir çocuk. Çocukluğundan bu güne kadar her daim kendini hayata adapte etmiş, engellerin gerçekte var olmadığını, sadece insan zihinde var olduğunu benimsemişti. Umut şiirlerini, yazılarını hep geliştirmeye ve daha iyi olmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bunun için de daha çok çalışıyor. Sadece kendisi için değil bizim için de umut olan bir çocuk. Bakmak ve görmek deyimini çok kullanırız, gerçekten Umut bize bakmak ve görmek arasındaki farkı fark ettiren bir öğrenci. Biz Umut’u tanıdığımız için çok mutluyuz, kendisi adına da çok mutluyuz. İyiki Umut ile karşılaşmışız. Bize çok şey kattı. Umarım Umut daha da başarılı olur, herkesin kalbine dokunur."