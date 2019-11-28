Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, eve kapandı

Rüşan Anıl ATAR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda meydana gelen pullanma nedeniyle eve kapanan Murat Kılıç (26), tedavisi için yardım bekliyor.

Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul’a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde Kılıç, vücudunun neredeyse tamamı pullanınca işinden ayrılarak ailesinin yanına döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için her şeyi denedi, ancak bir faydası olmadı. Vücudundaki yüksek ağrılar nedeniyle çalışamaz duruma gelen ve eve kapanan Kılıç, hastalığının tedavisi için yardım bekliyor.

MANTAR ZANNETTİĞİ YARALAR SEDEF ÇIKTI

Kılıç, 12 yaşındayken berberinin vücudundaki pullanmanın mantar olduğunu söylediğini ve bunun üzerine hastaneye gittiğini belirterek, “Doktor bana merhem verdi. Kullanmaya başladım ama işe yaramadı. Sonra tekrar doktora gittiğimde sedef teşhisi kondu. İlaç kullanmaya başladıktan 2-3 ay sonra vücudumun başka bölgelerinde de benzer yaralardan çıkmaya başladı. Çok hastaneye gittim, ama çare bulunamadı" diye konuştu.