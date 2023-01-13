HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hastalığı nedeniyle yüzü zamanla erimeye başladı! "Özgürce hareket edemiyorum"

Hastalığı nedeniyle yüzü zamanla erimeye başladı! "Özgürce hareket edemiyorum"

13.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde çok farklı hastalıklar bulunuyor. Nadiren görülen bazı hastalıklar tüm görünümün ve yaşamın değişmesine neden olabiliyor. Govardhan Das'ın çok nadir görülen hastalığı nedeniyle yüzü erimeye başladı. Govardhan, yaşadığı zorlukları ve gördüğü acımasız tepkileri paylaştı.

Hastalığı nedeniyle yüzü zamanla erimeye başladı! "Özgürce hareket edemiyorum"

Hindistan'da yaşayan 52 yaşındaki Govardhan Das, yüzünün eriyip gidiyormuş gibi görünmesine neden olan nadir görülen rahatsızlığı nedeniyle sürekli olarak toplum tarafından dışlandığını ve tuhaf bakışlara maruz kaldığını belirtti. Das, bu hastalığın 20 yaşında başladığını anlatarak hastalığı hakkında bilgi verdi.

BAZI ORGANLARINI KAYBETTİ

Das, 20 yaşına kadar yüzünde şeker benzeri tümörler filizlenip ağırlıklı olarak sağ tarafı etkileyene kadar nörofibromatozis belirtileri göstermedi. Sonraki otuz yılda, kitleler öyle bir çığ gibi büyüdü ki sağ kulağını, gözünü ve ağzının yarısını kaybederken burnu fena halde şişti. 52 yaşındaki Govardhan Das, Jam Press'e "İnsanlar benimle dalga geçiyor ve bana farklı isimler takıyorlar ama ben onları umursamadım" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-01-13 084943

CİLT PROBLEMİ NEDENİYLE SÜREKLİ AĞRI ÇEKİYOR

Das'ın sorunları sadece kozmetik değil. Zavallı adam, protezi çağrıştıran rahatsızlığı sonucunda düzgün bir şekilde görmek, yemek yemek veya konuşmak için mücadele ediyor ve terlediğinde derisinin yandığını ve kaşındığını iddia ederek sürekli ağrı çekiyor.

AMELİYAT ETMEYİ REDDEDİYOLAR

Hepsinden kötüsü, sadece yaşla artan tümörlerin tedavisi yoktur. Doktorların, durumun beyinle ilgili olduğunu ve bu nedenle tedavisinin imkansız olduğunu iddia ettikleri için Das'ı ameliyat etmeyi reddettikleri bildirildi.

"ÇOCUKLAR BENDEN KORKUYOR"

Bununla birlikte, hasta, zayıflatıcı rahatsızlığının kendisini tanımlamasına izin vermeyi reddediyor. "Pazarda özgürce hareket etmekten rahatsız oluyorum çünkü insanlar bana bakıyor ve çocuklar benden korkuyor ama ailem ve köylülerim beni seviyor ve bana saygı duyuyor" dedi.

YÜZ ŞEKLİNİ BOZAN HASTALIK NADİREN GÖRÜLÜYOR

Dükkan sahibi, "cilt rengindeki değişiklikler (pigmentasyon) ve deri, beyin ve vücudun diğer bölgelerindeki sinirler boyunca tümörlerin büyümesi ile karakterize edilen" süper nadir bir genetik durum olan nörofibromatozis tip 1'den muzdariptir. Von Recklinghausen hastalığı olarak da bilinen yüz şekli bozan hastalık, dünya çapında 3.000 ila 4.000 kişiden 1'inde görülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir tanesi bile ömrünüze ömür katıyor! Faydaları şaşırtıyorBir tanesi bile ömrünüze ömür katıyor! Faydaları şaşırtıyor
İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılarİsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar
2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan hastalık adam organ

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

Canlı yayında tüyler ürperten açıklama: 'Asmayalım da hapiste mi besleyelim?'

Canlı yayında tüyler ürperten açıklama: 'Asmayalım da hapiste mi besleyelim?'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.