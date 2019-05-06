Hastalığı ve kesilen bacaklarına rağmen hayata sporla tutundu

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de doğuştan eklemlerin bükülerek işlevini kaybetmesi ve kasların zayıf çalışması olarak bilinen 'Artrogripozis' hastası olan ve 10 yıl önce bacaklarını diz üstünden kesilerek ampute ameliyat olan Cihangir Altıner (22), engellerini sporla aştı. Çalıştığı spor salonunda gösterdiği azimle herkese örnek olan Altıner, tek hayalinin teknolojik protezlerle yeniden yürümek olduğunu söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi olan Altıner, 1 yıl önce kilo vermek için başladığı sporla hayata yeniden tutunurken, çevresindekilere de azmiyle örnek oldu.

Elektrikli tekerlekli sandalye kullanan ve her gün spor salonuna gelerek çalışmalarını sürdüren Altıner yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Doğuştan Artrogripozis kas kısalığı hastalığım var. İlkokul ve ortaokul dönemlerimde çok ameliyatlar geçirdim. En son bacaklarım kesildi, ampute ameliyatı oldum. Uzun bir süre tekerlekli sandalye kullandım. Bu hayatımı çok olumsuz etkiliyor. Merdivenler, ulaşım beni zora sokuluyor. Daha önce bir protez bacak girişimim oldu. Eski ve teknolojik olmadığı için kullanamadım ve bel fıtığı oldum. Kullandığım protez bacaklar benim hastalığımı da ilerletti. Spor salonunda başladım ama daha önce gittiğim spor salonları beni kabul etmedi. Durumuma karşı ön yargılıydılar. Spor yapamazsın diyerek bu sorumluluğu alamayacaklarını söylediler. Şimdi ki spor salonunda hocalarım kabul ederek yakından ilgilendiler. Sporla büyük mesafe aldım, belimdeki fıtığı tamamen geçirdi. Ağrılarım yok, hareket kapasitem çok yükseldi, kas gücüm çok arttı ve protez kullanacak kas gücüne ulaştım."