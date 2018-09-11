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Hastalığı yendiler, deniz tatiline koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde aylarca hayata tutunmak için mücadele veren, uygun iliğin bulunup nakledilmesiyle yaşama tutunan Ecrin Akkuş (11) ile Merve Hanım Kermeli'nin (7) denize gidip gönüllerince eğlenme isteğini, Kan Ordusu Derneği gerçekleştirdi.

Hastalığı yendiler, deniz tatiline koştular

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde aylarca hayata tutunmak için mücadele veren, uygun iliğin bulunup nakledilmesiyle yaşama tutunan Ecrin Akkuş (11) ile Merve Hanım Kermeli'nin (7) denize gidip gönüllerince eğlenme isteğini, Kan Ordusu Derneği gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Serhat Aytan, "Bu yıl ilik nakli olan diğer çocuklarımız da seneye aynı hayali kuruyorlar. Bizler de turizmcilerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi'nde onlarca çocuk yaşam mücadelesi veriyor, hayata tutunabilmek için uygun ilik bekliyor. Ecrin Akkuş ile Merve Hanım Kermeli de bu çocuklar arasında yer alıyor. Balıkesir'den İzmir'e gelen Ecrin, Onkoloji Servisi'nde 14 ay boyunca tedavi gördü. Ecrin için uygun donör geçen yıl mart ayında Almanya'da bulundu. Hemen donörle bağlantıya geçildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilik nakli sonrasında, Ecrin Akkuş, ikinci hayatına başladı. Hatta hastanedeki odasında, çok sevdiği pop şarkıcısı Derya Uluğ ile bir araya geldi. Birlikte şarkı söyleyip eğlendi. Yaklaşık bir yıl süren tedavi ve kontrollerinden sonra ise doktorları Ecrin'in normal yaşıtları gibi yaşamını sürdürebileceği kararını verdi.
MERVE'YE DE YENİ YAŞAM ALMANYA'DAN GELDİ
Ecrin gibi Merve Hanım Kermeli de aynı serviste 14 ay uygun donör bulunmasını bekledi. Merve içinde Almanya'dan bulunan uygun ilik, geçen mayıs ayında nakledildi. Tedavi sonrasında Merve'de yaşama tutundu, tedavisi olumlu sonuçlandı.
TEK HAYALLERİ DENİZ OLDU
İlik nakli olan Ecrin Akkuş ile Merve Hanım Kermeli'nin sağlıklarına kavuşmalarından sonra doktorları, küçük kızların artık yaşıtları gibi normal yaşamlarına dönebileceklerinin müjdesini verdi. Bununu üzerine küçük kızlar, denize girip gönüllerince eğlenmek istedi. Bu isteklerini de Kan Ordusu Derneği yerine getirdi. Derneğin gönüllülerinden olan Nebahat Özer, Kuşadası Davutlar'daki yazlık evini, iki kızın ailesi için tahsis etti. Kızlarının hayata tutunma mücadelesinde hastanede tanışan iki aile üyeleri, bir hafta boyunca Kuşadası'nda tatilin keyfini çıkardı. Küçük kızlar kendilerini denizin maviliklerine bıraktı, yıllardır yaşayamadıklarını çocukluklarını yaşadı, denizin ve kumun tadını çıkardı.
Bu yıl ilk kez böyle bir uygulama yaptıklarını söyleyen Kan Ordusu Derneği Başkanı Serhat Aytan, "Bu yıl ilik nakli olan diğer çocuklarımız da seneye aynı hayali kuruyorlar. Bizler de turizmcilerden, gönüllülerimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olmalarını istiyoruz. Onlar için küçük bir hareket olabilir ancak minik kalplerimizin asla unutamayacakları bir anıları olacak" dedi.

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Hastalığı yendiler, deniz tatiline koştularHastalığı yendiler, deniz tatiline koştularHastalığı yendiler, deniz tatiline koştularHastalığı yendiler, deniz tatiline koştular

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