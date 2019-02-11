Hastalığı yüzünden üniversiteyi bıraktı  

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Hasan Kavalcı (24), 4 yıl önce yakalandığı Ataksi (dengesiz yürüme) hastalığıyla mücadale ediyor. Hastalığı yüzünden okula gidemeyen Kavalcı, bugüne kadar gittiği bir çok hastane ve özel doktorda tedavisine bir türlü çare bulunamadı. Üniversiteye hazırlanan kız kardeşinin yardımıyla haftanın belirli günlerinde fizyoterapiste giderek, fizik-tedavi gören Kavalcı'nın tek isteği bir an önce eski sağlığına kavuşup, yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamak.

Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kavalcı, Ataksi (dengesiz yürüme) hastalığı yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı. Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Mahmut Kavalcı'nın 3 çocuğundan en büyüğü olan Hasan Kavalcı için bugüne kadar gittiği bir çok hastane ve özel doktorda tedavisine bir türlü çare bulunamadı.

'OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ '

Üniversiteye hazırlanan kız kardeşi Büşra Kavalcı'nın yardımıyla haftanın 3 günü özel bir rehabilitasyon merkezine götürülerek fizik-tedavi gören Kavalcı'nın tek isteği sağlığına kavuşup, bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamak. Anne Asya Kavalcı, tek başına yürüme güçlüğü çeken çocuğu için gözyaşı dökerken baba Kavalcı da yetkililerden yardım istedi.