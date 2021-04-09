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Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu

09.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yoğun iş yükü ve stres nedeniyle panik atak hastası olan Yasin Pehlivan, tedavisi için çektiği komik videoların sosyal medyada ilgi görmesiyle fenomen oldu

Japonya’da 4 yıl önce yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastası olan Yasin Pehlivan, tedavisi için sosyal medyada komik videolar çekmeye başladı. Videolar büyük ilgi görünce Pehlivan sosyal medya fenomeni oldu.

ÜNLENİNCE PANİK ATAK GEÇİRMEDİ

Yoğun iş yükü ve stres nedeniyle Japonya’da 4 yıl önce Yasin Pehlivan panik atak hastası oldu. Tedavi için gittiği Japon doktor ise ona sevdiği bir işle uğraşmasını tavsiye etti. Pehlivan, hastalığı yüzünden evden çıkamadığı için sosyal medyada gezinmeye başladı. Bu sırada insanların tek başlarına komik videolar çektiğini gören Pehlivan, hastalığına iyi geleceğini düşünerek bu işle uğraşmaya başladı. Sosyal medyaya yüklediği videolar beğenilince fenomen olan genç, videolarında etkileşim olduğundan beri panik atak geçirmediğini ifade etti.

''BU İŞE HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ İÇİN BAŞLADIM''

4 yıl önce Japonya’da yaşadıklarını anlatan sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, “Japonya’da yaşadığım dönemler yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastalığına yakalandım. Dışarı çıkamıyordum ve topluma karışamıyordum. Tedavi için gittiğim doktor bana bir şeyler ile uğraşmam gerektiğini söyledi. Sosyal medyada insanların tek başına videolar yaptığını gördüm. Sesimi değiştirerek farklı karakterler üreterek komik videolar yapmaya başladım. İlk başta ünlü olma hayalim yoktu. Bu işe hastalığımın tedavisi için başladım. Hobi olsun diye bende bu işe başladım. Şimdi sosyal medya platformlarında aylık 50 milyon izlenmem var. 328 bin üzerinde takipçim var. Tamamen hastalığı atlatmak için yaptığım bir şey bütün hayatımı değiştirdi. Videolarımda etkileşim almaya başladığımdan beri dışarı çıkabilmeye de başladım” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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