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  4. Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: Çare arıyoruz

Hastalığına teşhis koyulamayan Mihriban'ın babası: Çare arıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Atilla (27) ile eşi Ceylan Gedik'in (29) 6,5 ay önce Mihriban adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Atilla (27) ile eşi Ceylan Gedik'in (29) 6,5 ay önce Mihriban adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Doğduğundan beri hastanelerde tedavi gören, kalbinde doğuştan delik, akciğerlerinde solunum yetmezliği olduğu söylenen Mihriban'ın hastalığına teşhis koyulamadı. Baba Atilla Gedik, "Mihriban'ın kurtulması için çare arıyoruz" dedi.
Efeler Belediyesi'nde temizlik işleri görevlisi Atilla ve Ceylan Gedik çifti, tek çocukları olan 6,5 aylık Mihriban'ın iyileşmesi için hastaneleri dolaşıyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Mihriban, 2 ay boyunca yoğun bakım kuvözünde kaldı. Bu sürede Mihriban'ın kalbinde doğuştan delik olduğu ve akciğerinin gelişmediği ihtimali üzerinde duruldu. Taburcu edilen Mihriban bebek, 5,5 aylıkken akciğerine mama kaçması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. Burnundan akciğerine hortum takılan Mihriban, böyle beslenmeye başlandı. Mihriban bebeğe normal yollardan yemek yedirilince akciğerine gittiği ayrıca solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. Aylardır Aydın, İzmir ve son olarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin hastalığına doktorlar teşhis koyamadı.
'HASTANELERDEN EVE GELEMİYORUZ'
Baba Atilla Gedik, özel hastanede bebeğinin hastalığına çözüm için çok para istendiğini belirterek, "İlk çocuğumuz olduğunda çok sevindik ama hastalığı bizi üzdü. Aylardır hastanelerden eve gelemiyoruz. Kaç hastaneye ve doktora gittik ama hastalığına tam olarak teşhis koyamadılar. Doğuştan kalbi delik, akciğerlerinde solunum yetmezliği, denildi. Denizli'de özel hastane doktoru ile görüştük. Bize bebeğin özel hastanede geniş çaplı tedavisinin yapılabileceğini; ancak bunun için çok para gerektiğini söyledi. Bebeğimizin derdine çare olacak doktor bulmaya çalışırken, paramız olmadığı için o özel hastaneye de gidemedik. Şu anda Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi sürüyor. Sanatçı Haluk Levent'ten de sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulundum. Mihriban'ın kurtulması için çare arıyoruz" diye konuştu.

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