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Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Bursa'da eşiyle tartışıp evi terk eden Ayşe T. eşyalarını almak için geri döndüğünde kocası Muhammet T. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Hakim karşısına çıkan zanlı, "Panik atağım var" deyince mahkeme salonu apar topar boşaltıldı

Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!

Olay Bursa Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce de defalarca tartıştığı eşi Muhammet T’yi arayan Ayşe T., 24 Haziran seçimlerinde eve gelip eşyalarını alacağını söyledi.

Muhammet T., eşine ‘Gelme, gelirsen seni vururum’ diye cevap verdi. Eve giderek eşyalarını alan Ayşe T. evden uzaklaştığı sırada arkasından gelen Muhammet T., karısını bıçakla 5 yerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan koca Muhammet T. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı.

'PANİK ATAK HASTASIYIM'

Hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan Muhammet T'nin yargılanmasına başlandı. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet T, bıçakladığı eşi Ayşe T., sanık ve mağdur yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık Muhammet T, mahkeme başkanına panik atak hastası olduğunu belirterek, duruşma salonunda kimse olmamasını istedi. Mahkeme başkanı sanığın bu talebini kabul ederek, yargılamanın gizli yapılmasına karar verdi. Duruşma sanığın savunması ve mağdur eşinin ifadelerinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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Bursa kadına şiddet Panik Atak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
savunmaya bak panik atağım var...gel bende de panik döver var gel hele gel gücü yetmeyen bayana kancıkça arkadan saldırmanın cezasını vereyim...
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