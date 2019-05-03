"Hastalık Hastası" oyunu sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Hastalık Hastası" oyununun prömiyeri yapıldı.

Dünyaca ünlü Fransız yazar Moliere imzası taşıyan oyun, Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Gösterime, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır ile Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’un yanı sıra çok sayıda tiyatrocu ve sanatsever katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Tolga Yeter, Moliere'in klasik eserlerinden biri olan oyunu farklı bir şekilde yorumlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yeter, oyunun değişik zamanlarda farklı şekillerde sahnelendiğine değinerek, "Ama biz bu sefer zamansız, mekansız ve olabildiğince kişiyi, yani insanı baz alan sosyolojik durumundan daha çok psikolojik durumları irdeleyen ve bunun komedisini çıkarmaya çalıştığımız bir eser ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Tiyatrosundaki ilk önemli rollerinden birini 17 sene önce Hastalık Hastası oyununda canlandırdığını aktaran Yeter, bu nedenle de eserin kendisi için çok özel olduğunu kaydetti.