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Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

09.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın en büyük sorunu olarak gösterilen obezitenin önümüzdeki yıllarda daha da büyük sorunlara yol açabileceği tahmin ediliyor. Sağlıksız beslenme, yaşam tarzı ve hareketsizliğin neden olduğu obezite peşi sıra kalp hastalıkları, şeker, kolesterol ve kansere neden oluyor. Hastalanmamak için önleminizi erkenden almak istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. İşte bu yüzden gün içinde mutlaka bu besinleri tüketin!

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Hastalıklara karşı koyabilmek için sağlam bir bağışıklığa ihtiyacınız var. Vücut direnciniz ne kadar yüksek olursa hastalıklardan o kadar uzak durursunuz. Peki, vücut direncini nasıl koruyup, güçlendirebilirsiniz? Cevabı çok basit: sağlıklı ve düzenli beslenme ile! Tüketildiğinde insan vücuduna olumlu etkileri bulunan bazı besinler her gün düzenli olarak tüketildiği zaman hastalıklara karşı korunmanızı sağlıyor.

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HASTALIKLARDAN UZAK DURMANIZI SAĞLAYAN BESİNLER

TÜRK KAHVESİ

Kültürümüzün çaydan sonra en sevilen sıcak içeceği olan Türk kahvesi, antioksidan doludur. Metabolizmayı hızlandıran Türk kahvesi aynı zamanda vücut hücrelerini yeniler.

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ELMA

Kilo vermek isteyenlerin bol bol tükettiği elma düzenli olarak tüketildiğinde mide ve bağırsak hareketlerini düzene sokar.

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SU

Vücudumuzun susuz kalması demek direncimizin düşmesi demek. Sağlıklı bir yaşam için günde en az 2,5-3 litre civarında su tüketmeliyiz.

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KURU ÜZÜM

Tadıyla damaklarda şenlik yaratan kuru üzüm faydalarıyla da sağlığınıza sağlık katıyor. Günlük olarak kuru üzüm tükettiğinizde sinir hücrelerini güçlendiriyor. Beyin fonksiyonlarını güçlendiren kuru üzümü unutkanlık yaşayanların mutlaka tüketmesi gerekir.

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ZEYTİNYAĞI

Ömrü uzattığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkan zeytinyağı, kadim şifalardan biri olarak ön plana çıkıyor. Tarihin her döneminde kayıt altına geçen zeytinyağını her sabah aç karnına bir kaşık yediğinizde bağırsakların sorunsuz çalışmasını ve beyin fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

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Ayrıca zeytinyağında bekletilmiş kuru incir yiyerek bağışıklığınızı zirveye çıkarabilirsiniz. Zeytinyağında bekletilen kuru incir, vücuttaki virüs bakterileri temizler.

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ÇÖREK OTU VE ÇÖREK OTU YAĞI

Çörek otu ve çörek otu yağının sağlığa sağladığı faydalar saymakla bitmez. Bir çay kaşığı çörek otunu bir bardak su ile yutarsanız sindirim ve sinir sistemine inanılmaz fayda sağlayarak hastalıklardan korumuş olursunuz.

Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına... Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu zayıflatır mı?Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına... Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu zayıflatır mı?

Ensonhaber’e göre; Çörek otu yağı saç ve cilt sağlığı konusunda oldukça besleyici bir besindir. Bu yağ saçları güçlendirir ve ayrıyeten cilt yüzeyini temizler.


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bağışıklık bağışıklık güçlendirici yiyecekler
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