Hastalık stresine dikkat: Koronavirüse kapı aralıyor!

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesinden Klinik Psikolog Fahriye Nuşin Akbaş, koronavirüs salgınının psikolojik etkilerine ilişkin uyardı. Akbaş, COVID-19 salgınıyla birlikte endişe seviyesinin arttığına dikkati çekerek “Gündemde olan ve yaşamın akışını etkileyen COVID-19 beraberinde getirdiği panik ve kaygı bozukluğu, endişe kişinin günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler ve hatta işlevselliğini sürdürmesini engeller. Akıl bedenin iç bölümü ve beden aklın dış kısmı, bu yüzden herhangi bir şey bedende başlayıp akılda yer edebilir veya tam tersi akılda başlayıp bedende yer edebilir. Konuşma esnasında el-kol hareket halinde iken beyin ile iletişim içinde ve beden onu takip ediyor. Onunla biz iletişime geçebiliriz çünkü çok duyarlı” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ VURUYOR

Sağlıklı bir kaygının vücuda hiçbir zararı olmadığına işaret eden Klinik Psikolog Akbaş, şunları söyledi: “Ancak kronik kaygı ve duygusal stres birçok rahatsızlığa olanak verir. Gün içerisinde aşırı kaygı ya da anksiyete kaynaklı stres reaksiyonu, sempatik sinir sisteminde kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasına neden olur. Bu hormon vücuda yakıt sağlamak için kandaki şeker seviyesinin ve trigliserit seviyesinin artmasını meydana getirir. Bu hormon ayrıca yutkunmada zorlanma, baş dönmesi, kalp atışının hızlanması, baş ağrısı, konsantre olmakta zorluk, kaslarda gerilme, hızlı soluma ve terleme gibi fiziksel reaksiyonların görülmesini sağlar. Kanda artan bu yakıt fiziksel aktivitelerle harcanmadığında kronik anksiyete ve stres hormonları bağışıklık sistemini baskılıyor, sindirim sistemini bozuyor ve COVID-19’a kapılarını açıyor. Çünkü öncelikle zihinde yayılan daha sonra bedene hükmederek yıkıcı etki yaratan bir kısır döngü içerisinde yaşanan yoğun panik ve kaygı bozukluğu yaşadığımız bu süreci trajik hale getiriyor”