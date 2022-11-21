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Hastalıklar arttı, herkesin gözü onda! Bağışıklığı çelik gibi kuvvetlendiriyor

21.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artan hastalıklar birçok kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. İş ve okul hayatında aksamalara yol açan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklığı kuvvetli tutmak gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi çelik gibi yapacak ve hastalıklardan koruyacak gıdalar bulunuyor.

Hastalıklar arttı, herkesin gözü onda! Bağışıklığı çelik gibi kuvvetlendiriyor

Vatandaşlar hastalıklara yakalanmamak için yapılması gerekenleri araştırıyor. Kış aylarında artan hastalıkların bu kış ağır geçeceği düşünülüyor. Havaların soğumasıyla birlikte hayatımızda birçok şey değişiyor. Soğuk havalarda yediğimiz yiyecekler de değişiyor. Havaların soğumasıyla birlikte sakatata olan talep giderek artıyor. Sakatat kış hastalıklarına karşı tam koruma sağlıyor.

SAKATATLAR KIŞIN VAZGEÇİLMEZİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

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A vitamini, B grubu vitaminleri, demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengin olan sakatat ürünleri kış aylarının adeta vazgeçilmez gıdası haline geldi. Bağışıklık sitemini güçlendirdiği bilinen sakatat, kuzu kelle, paça, işkembe, ciğer, böbrek, pöç gibi ürünlerle reyonlarda tüketiciyle buluşuyor.

BOL SALATAYLA YİYEREK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN

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Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, sakatat ürünlerinin tok tutma özelliğine sahip olduklarını belirtip, “Sivas’ta kış ayının gelmesiyle birlikte sakatat tüketimi artmaya başladı. Sakatatları yeteri miktarda tükettiğimizde bağışıklık sitemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Şu anda kış ayı soğukları başladı. Bu soğuklarda işkembe çorbasını yanında bol yeşillikli salatayla kullanarak bağışıklığını güçlendirebilirsiniz. Sivas sakatat tüketimi bakımından zengin. Kırmızı sakat grubuna; karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, dalak, dil ve baş eti girerken beyaz sakatatlar grubuna ise; işkembe, mumbar, ince bağırsak, billur, beyin, omurilik gibi çeşitli dokular giriyor. Bu organların tümü sakatat olarak adlandırmaktadır.

UZUN SÜRE TOK TUTAR

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Sakatat tüketimi bağışıklık sitemini güçlendirmeye yarayan besinlerdir. Sakatatlar içerdiği vitamin, mineral ve zengin içeriği sayesinde vücuda birçok yarar sağlamaktadır. Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriğine sahip olması sayesinde tok tutma özelliği fazladır.

TÜKETİMİNDEN SONRA BOL SU İÇİLMELİ

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Ancak tüketimi sonrasında sindirime yardımcı olmak için bol su tüketimini öneriyorum. İyi bir demir kaynağıdır. Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz. Karaciğer tüketimi anemide beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle sakatat tüketiminin yanında mutlaka bol limonlu salata tüketmeyi öneriyorum” dedi.

YAZ AYLARINDA BU KADAR TALEP EDİLMİYOR

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Kasap Halit Durmaz, havaların soğumasıyla birlikte sakatata olan talebin arttığını ifade ederek, “Sivas’ta kış olduğu zaman sakatata biraz daha ilgi oluyor. Birde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış aylarında tüketimi oldukça artıyor. Güzel bir besin, kışın tercih edilen bir şey. Kuzu kelle, paça, işkembe, ciğer, böbrek, pöç var ve onun haşlaması güzel oluyor. Kırık çıkık hastalığı olan vatandaşlar genelde paça çorbası içiyor. Sakatat ürünleri insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve genelde kış mevsimlerinde tercih ediliyor. Çok güzel bir besin kaynağı. Yaz mevsimlerinde bu kadar talep yok ama kış aylarında tercih ediliyor. Havaların soğumasıyla sakatat çeşitlerimizin satışına başladık” dedi.

"SAKATAT ŞİFALI"

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Sakatat alan müşteri Hüseyin Akgül, kış mevsimlerinde sakatatı daha çok tükettiklerini vurgulayıp şunları söyledi. “Ben ciğer aldım. Kış geldi ve bu yiyecekler bağışıklığı güçlendiriyor. Sakatat şifalı ve kış geldiğinde biz daha çok tüketiyoruz.”

(İHA)

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