Hastalıklara davetiye çıkarmak istemiyorsanız iç çamaşırınızı yatmadan önce mutlaka çıkarın!

İç çamaşırı giymek, çoğumuz için neredeyse nefes almak gibi rutin bir alışkanlıktır. Hatta külotsuz dolaşma düşüncesi bile tuhaf geliyor. Sizin için de öyle değil mi?

Ancak her ne kadar iç çamaşırı kullananlar çoğunlukta olsa da son zamanlarda iç çamaşır giymeyen insanların sayısı da bir hayli artmış durumda.

Özellikle tayt gibi dar kıyafetlerde dikiş izlerinin dışarıdan belli olması nedeniyle birçok kadın iç çamaşır giymeyi tercih etmiyor. Tabii, piyasada dikişsiz çamaşırlar bulunuyor ancak bu çamaşırlar da yapıları nedeniyle pek tercih edilmiyor.

Bazı kişiler, iç çamaşır giymemenin genital bölgeyi savunmasız ve bakterilere açık hale getirdiğini düşünürken bazıları ise iç çamaşır giymemenin çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Aslında uzmanlar da iç çamaşırı giymemenin vücuda pek çok faydası olduğunu belirtiyor. En azından yatarken iç çamaşırınızı çıkarmak, sağlığınızı iyileştirebiliyor.

Peki iç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur? İşte sizler için iç çamaşır giymemenin faydalarını derledik.

REFLÜ SORUNU YAŞAMA İHTİMALİNİZ AZALIR

İç çamaşırı gibi sıkı giysiler, midenizde baskı oluşturabilir. Bu durum da mide asidinizin yemek borunuzdan yukarı çıkmasına yani reflüye neden olur.

Son derece rahatsız edici bir hastalık olan reflü, 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygındır. Reflü riskini azaltmak için iç çamaşırlarınızdan kurtulmayı deneyebilirsiniz.

GENİTAL PROBLEMLERLE KARŞILAŞMA RİSKİ AZALIR

Candida, diğer bir adıyla mantar enfeksiyonu, kadınların en sık karşılaştıkları bakteri enfeksiyonlarından biridir ve kadınların yüzde 20’sinde bulunabilir.

Bazıları hiçbir zaman bir belirti yaşamaz. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında mantar enfeksiyonu yayılma eğilimi gösterebilir.

Öte yandan enfeksiyonun en bilinen nedeni çamaşırın ıslak kalmasıdır. Pamuklu iç çamaşırlar, nemi tuttuğu için bakterilerin büyümesine olanak tanır. Bu nedenle iç çamaşırı giymemek, genital problemler yaşama riskinizi azaltabilir.

ALERJİ GİBİ DURUMLARLA DAHA AZ KARŞILAŞILIR

Külot dahil olmak üzere birçok giysi; yapay kumaşlar, renklendiriciler ve kimyasallar içerdiği için kolayca alerjik tepkiye neden olabilir. Bu reaksiyon kendini tahriş, kabarcık, kızarıklık ve şişlik olarak gösterebilir.

Eğer hassas bir cilde sahipseniz, alerjik enfeksiyonlardan kaçınmak için doğal kumaşlardan yapılmış çamaşır giymeli ya da hiç çamaşır giymemelisiniz.

GECE YATMADAN ÖNCE ÇAMAŞIRINIZI ÇIKARIRSANIZ GENİTAL BÖLGENİZ NEFES ALABİLİR

İç çamaşırınızı yatmadan hemen önce çıkarmak, cinsel organlarınızın hava almasını sağlar. Bu da pek çok bakterinin oluşumunu ve kötü kokuyu önler.

Kadın doğum uzmanlarına göre, vajinanın bazen temiz havaya ihtiyacı vardır. Öte yandan iç çamaşırınız olmadan uyumak vücudunuzun da daha rahat olmasını sağlar.

KAN DOLAŞIMINIZ HIZLANIR

İç çamaşırı giymemek, sadece daha rahat olmanızı sağlamaz, aynı zamanda kan dolaşımınızı da hızlandırır. Özellikle daha ince bir görünüm için sıkı iç çamaşırları giyiyorsanız, bu kan dolaşımınızı yavaşlatır ve selülit görünümünü artırır.

Kadın sağlığı uzmanlarına göre, iç çamaşırınız gerçekten sıkıysa, sinir sıkışmanız olabilir ve dolaşımınız azalabilir.

Ancak her zaman çamaşır giymemek de doğru değil. Özellikle dar ve fermuarlı kot pantolon, sentetik spor taytı gibi genital bölgenizle direkt temas eden ve tahrişe yol açabilecek kıyafetler giyiyorsanız mutlaka pamuklu iç çamaşır giymeye özen gösterin.

