Hastalıklara Karşı Genetiği Değiştirilmiş Sivrisinek Projesi

Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler, Amerika’nın Florida eyaletinin güneyindeki Key takımadalarında Dang humması ve Zika virüsü gibi haşerelerden bulaşan hastalıklarla mücadele amacıyla gelecek yıl doğal ortama salınacak. Florida Keys Sivrisinek Kontrol Dairesi’nin bu hafta onayladığı ve 2021 yılında hayata geçirilecek proje kapsamında genetiği değiştirilmiş Aedes aegypti sivrisinekleri (sarı humma sivrisinekleri) bölgede yayılacak. Bu sivrisinek türü Florida’ya özgü olmamasına rağmen Keys takımadalarında birçok kişiye hastalık bulaştırıyor. Yetkililere göre bu yıl şimdiye kadar bölgede yaklaşık 50 Dang humması vakası tespit edildi. Oxitec adlı biyoteknoloji firmasının yürüttüğü projede genetiğiyle oynanmış milyonlarca erkek sivrisinek, kana ihtiyaç duydukları için insanları ısıran dişi sineklerle çiftleşmeleri için serbest bırakılacak. Isırmayan erkek sivrisineklerdeki bir proteinde yapılacak genetik değişiklik, dişi sivrisinek yavrularının hayatta kalmasını engelliyor. Böylece, teorik olarak, hastalık yayan sivrisineklerin nüfusunun düşmesi bekleniyor.

Oxitec firmasından uzman Kevin Gorman, benzer projelerin Brezilya ve Cayman Adaları gibi çeşitli yerlerde başarılı şekilde tamamlandığını söyledi. Daha önceki projelerde bir milyardan fazla sivrisineği doğal ortama saldıklarını ve hedeflenen hastalıkları önlemede “çok iyi sonuç” aldıklarını aktaran Gorman, projenin çevre ya da insanlara karşı hiçbir risk taşımadığını söyledi. Bazı uzmanlar endişeli Oxitec yetkilileri ve uzmanlar, Amerika’da Çevre Koruma Dairesi ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi kamu kurumlarının da çok sayıda benzer çalışma yürüttüğüne dikkat çekiyor. Ancak genetiği değiştirilmiş canlıların çevreye ve doğanın dengesine zarar verdiği yönünde endişeler, toplumlarda oldukça yaygın. Projenin hayata geçirileceği Florida Keys Çevre Koalisyonu’ndan uzman Barry Wray, endişesini, “Bunun ne sonuç getireceğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok” sözleriyle dile getiriyor. Bazı uzmanlara göre genetiği değiştirilmiş bu sivrisineklerin hastalık yayan sivrisineklerin nüfusunu gerçekten azaltıp azaltmayacağı net olarak bilinmiyor.