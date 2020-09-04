Hastalıklardan korunmak için kendi idrarını içiyor

Tuhaf sağlık tavsiyesiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Hamburglu Jan Schünemann Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Bu, vücudun kendi aşılaması” dedi.

Schünemann kendi idrarını içmenin hastalıklardan koruduğunu ve depresyonu azalttığını iddia etti. Spor eğitmeni ve öğrenci olan Schünemann YouTube ve Instagram’dan yaptığı canlı yayınlarla sağlıklı yaşam tavsiyeleri veriyor. Schünemann’ın tavsiyeleri arasında cilde, gözlere ve kulaklara şırınga ile idrar uygulamak da var.

Alternatif sağlık uygulamalarıyla dikkat çeken Schünemann uyguladığı sıvı diyetin hastalıkları engellediğini, dört ila yedi saatlik uykunun yeteceği kadar enerji verdiğini idda ederek, hastalandığı tek anın bir keresinde yediği abur cuburlardan kaynaklandığını söyledi.

Schünemann “Bunu yapmaya başladığımdan beri hayat kalitem yükseldi. Vücudun ihtiyaç duyduğu her şey bunda” diyor.

Healthline’ın bildirdiğine göre uzmanlar,bu uygulamanın kan dolaşımında bakteri ve diğer zararlı maddeleri sokabileceği ve böbreklere ciddi zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.