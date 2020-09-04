Hastalıklardan korunmak için kendi idrarını içiyor

Tuhaf sağlık tavsiyesiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Hamburglu Jan Schünemann Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Bu, vücudun kendi aşılaması” dedi.
Schünemann kendi idrarını içmenin hastalıklardan koruduğunu ve depresyonu azalttığını iddia etti. Spor eğitmeni ve öğrenci olan Schünemann YouTube ve Instagram’dan yaptığı canlı yayınlarla sağlıklı yaşam tavsiyeleri veriyor. Schünemann’ın tavsiyeleri arasında cilde, gözlere ve kulaklara şırınga ile idrar uygulamak da var.
Alternatif sağlık uygulamalarıyla dikkat çeken Schünemann uyguladığı sıvı diyetin hastalıkları engellediğini, dört ila yedi saatlik uykunun yeteceği kadar enerji verdiğini idda ederek, hastalandığı tek anın bir keresinde yediği abur cuburlardan kaynaklandığını söyledi.
Schünemann “Bunu yapmaya başladığımdan beri hayat kalitem yükseldi. Vücudun ihtiyaç duyduğu her şey bunda” diyor.
Healthline’ın bildirdiğine göre uzmanlar,bu uygulamanın kan dolaşımında bakteri ve diğer zararlı maddeleri sokabileceği ve böbreklere ciddi zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Depresyondan muzdarip olduğunu söyleyen Schünemann, Hindistan’da ortaya çıktığı söylenen ve bir idrar tedavisi olan Shivambu Kalpa'yı internet aracılığı ile keşfettiğini söyleyerek, alternatif tedavi yöntemlerine karşı açık fikirli biri olduğunu söyledi.İdrar terapisini denedikten sonra yaşadığı zihinsel iyileşme nedeniyle bu uygulamayı sürdürmeye karar verdi.
Schünemann ayrıca “Oldukça doğal ve tüm insanlar için ulaşılabilir” diyerek uygulamanın kolay olduğunu belirtti. Fakat yaşam kalitesinin yükseldiğini söylemesine rağmen Schünemann sağlığın dengeyle ilişkili olduğunu itiraf etti.
Kız arkadaşının yeni alışkanlığı konusunda henüz bir açıklama yapmadığı Schünemann “Kendime sık sık bu toplumda yaşadığımı hatırlatmalıyım. Başkasının ne düşündüğü veya ne söylediği çok önemli değil; çünkü herkes kendi deneyimini yaşamalı” dedi.
İdrar terapisinin tek uygulayıcısı Schünemann değil. Facebook’ta kendi idrarını içmenin hastalıkları ortadan kaldırdığını iddia eden bir grup bulunuyor. Ayrıca ABD’de Maryland’de yaşayan bir ressam, idrarının tadının hindistan cevizi suyu tadına benzediğini söylemişti.